大葉高島屋事件意外扯出林岱樺 藍：踢到鐵板

台北大葉高島屋5樓停車場變更成商場，引發疑慮，扯出民進黨立委林岱樺曾協助開協調會。綠營北市議員簡舒培反問，林可以決定北市府要不要核可？藍營說，若是政治攻擊，想黑台北市長蔣萬安，這次踢到鐵板；白營批不要把台北市政列為政治算計的工具。

民進黨議員簡舒培說，現在的台北市長叫林岱樺？林岱樺可以決定台北市政府要不要核可？蔣萬安團隊出來說核定沒問題，把責任推給林岱樺，不是很奇怪？蔣萬安要不要辭市長，換林岱樺做？

國民黨議員張斯綱表示，認為要做這麼大的變更工程，外界也都在看，北市府絕對不可能隨便放水，適法性應該要禁得起檢驗。至於林岱樺開協調會，他直呼「聽起來始料未及」，既然是林岱樺出面，中央單位也出面，適法性應該有全面的思考。事情一碼歸一碼，按照中央法規、相關會議結論去進行，外界可依此去檢視。

張斯綱說，該案在發動點上，可能有些政治動機，按照今日事態發展，如果真是政治攻擊，想要黑柯文哲、黑蔣萬安，這次剛好踢到鐵板。

民眾黨議員林珍羽認為，民進黨殺得刀刀見骨，不惜犧牲地方市政發展，好比京華城案打得莫名其妙，到現階段也只有某時某地，她批「不要把台北市政列為政治算計的工具。」至於林岱樺協助開會，她直呼沒想到高雄立委協調會開到台北來，真是讓人匪夷所思。

2010年大葉高島屋訴求公設不應該全部計入商場，並爭取將5、6樓由停車場變為商場使用，因涉商場及公共設施樓地板面積計算疑義，經由市府2010年函請立法機關內政部解釋，經回文請檢具具體案例等相關資料；但大葉高島屋未提供資料，也未再提變更申請。

2022年初大葉高島屋再度提出將5、6層樓變更商場的訴求，4月中央民代邀集中央及地方目的事業主管機關研商公共空間納入商場面積計算方式，結論為「請台北市政府審慎研議參採申請人，就原核准之總樓地板面積，檢討商場與停車場共同使用面積之計算方式」。