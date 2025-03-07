新北公務車電動化 鬆綁汰換門檻

新北市政府推動公務車電動化，市府公務汽車現有80輛電車，燃油車有651輛。秘書處今年鬆綁公務汽車換電動車門檻，從原先須達8年車齡且行駛10萬公里兩項條件，改為僅須滿8年即可汰換。執行過程面臨充電基礎設施不足、車種選擇受限等困難。

新北市政府設定2030年公務機車全面電動化、2035年除特種車輛，汽車全面電動化目標，為加速汰換，近年逐步調整換車門檻，前年條件是10年車齡且里程達12萬5千公里，去年改為8年加上10萬公里就能汰換，今年改為只剩8年車齡這一門檻。

公務機車部分，自2022年起，非警用燃油機車達6年車齡且3萬公里即須汰換為電動機車；警用巡邏機車以每年汰換50輛頻率，計畫在2030年達成全面電動化。自2027年起，除警、消單位外，市府將禁止新購燃油汽車，在2035年前除特種車輛外，全面汰換燃油公務車。

新北市秘書處事務科長盧淑如說，政策方向以優先汰換、逐年提高電動車比率為原則，每年提升2%電動車占比。

盧淑如坦言，部分里長和公務員反映新北幅員大，山區充電站較少，電動車爬坡能力不足，影響使用意願。

新店區雙坑里長周興旺說，他仍使用燃油機車，主因是換電站距離太遠。他說，在充電設施尚未完善情況下，不會考慮更換電動機車，否則將影響出勤效率。

市議員陳永福指出，目前充電樁仍不足，若配套未跟上，政策目標就只是理想而已。市議員黃心華表示，在基礎設施未完善前，燃油車與電動車應並行，避免公務需求受影響。