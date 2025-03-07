捷運土城樹林線 新北擬自建

萬大中和樹林線二期又稱為土城樹林線，目前分為3區段標，其中2段已開工，另一段2月底第3次流標，預計2031年完工。新北市長侯友宜昨在新莊行動治理上提及，土城樹林線「我最近要拿回來做」；雙北捷運局皆表示樂觀其成，2市正在協商。

新北多項建設與台北合作，屢屢發生施工糾紛和產權、營運爭議，近年來新北議員紛紛要求市府取回自建。

市議員廖宜琨說，有環狀線因地震位移，新北卻需代墊費用的前車之鑑，他支持土樹線拿回來新北施作。議員呂家愷說，新北捷運局若要自己執行，首先要確保能夠招標順利，其次確保施工及監工做到位，避免發生去年環狀線因地震位移，權責還要向北捷協調。

土城樹林線全長13.3公里，共設2座地下車站及11座高架車站，分3個區段標，CQ890（樹林段）2022年11月開工，目前正施作基礎及墩柱結構；CQ880A（土城地下段）去年3月1日開工；CQ880B（土城高架段）2月27日第3次流標後，雙北捷運局將檢討預算重新招標。

新北捷運局說，基於土城樹林線全線都在新北境內，興建費用也由新北市政府出資與中央補助，地方民代期望「自己的捷運自己蓋」。因此新北與北市捷運局協調，將土城樹林線工程移給新北執行，雙北捷運局已成立平台會議，持續研商。

台北市捷運局長鄭德發說，去年底新北提出工程轉移想法，近期才確定方向，目前正在談細節，包括怎麼轉移，也須取得已經發包的承包商同意。他強調，雙北合作很密切，且未來如果移轉成功，北市捷運局可把心力抽回來，專心投入民汐線。

至於土城樹林線未來營運，鄭德發說，目前還在協商，但萬大樹林線80%都在新北，且新北捷運公司的營運工模及品質跟北捷相差不大，只要對民眾服務沒有減損，都樂觀其成。