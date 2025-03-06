自己的捷運自己蓋 侯友宜提土城樹林線「我要拿回來做」

萬大中和樹林線二期又稱為土城樹林線，目前分為3區段標，其中2段已開工，另一段2月底第三次流標，預計2031年完工。新北市長侯友宜今在新莊行動治理上，提及土城樹林線時說「我最近要拿回來做」；雙北捷運局表示樂觀其成，正在協商中。

台北市捷運局長鄭德發說，去年底新北便提出工程轉移想法，近期才確定方向，對此樂觀其成，未來移交給新北後，人力可轉向民汐線規劃。新北捷運局也說，基於土城樹林線都在新北境內，興建費用也由新北市府出資與中央補助，地方民代希望自己的捷運自己蓋，雙北已成立平台會議持續研商中。

新北捷運局說，土城樹林線全長13.3公里，共設2座地下車站及11座高架車站，共分3個區段標，CQ890（樹林段）2022年11月開工，目前正逐墩施作基礎及墩柱結構；CQ880A（土城地下段）去年3月1日開工，但CQ880B（土城高架段）2月27日第三次流標後，雙北捷運局將召開流標檢討會檢討預算，再重新上網招標。

捷運局說，由於早期只有北市捷運局有能力規畫施作，基於土城樹林線全線都在新北境內，興建費用也由新北市政府出資與中央補助，地方民代期望「自己的捷運自己蓋」。因此新北與北市捷運局協調，將本案土城樹林線工程移給新北執行，雙北捷運局已成立平台會議持續研商中。

鄭德發說，去年底新北便提出工程轉移想法，近期才確定方向，目前正在談細節包括，怎麼轉移，還有也需取得已經發包的承包商同意。鄭強調，雙北合作很密切，且未來移轉成功，北市捷運局將把心力抽回來處理民汐線。

至於土城樹林線營運部分，鄭說，目前還在協商，但萬大樹林線有80%都在新北，且新北捷運公司的營運工模及品質跟北捷相差不大，只要對民眾服務沒有減損，他樂觀其成。