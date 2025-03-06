快訊

精舍命案「讀書會師姐」供詞保護王薀 3女疑串證羈押禁見

王大陸案「小阿俊」拒夜間偵訊 放警鴿子找女友「逃亡畫面曝光」

巴菲特果然神準！美股暴跌前已大減持股 最大原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

大葉高島屋案猶如京華城翻版？ 北市澄清核發「有憑有據」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市都發局長簡瑟芳、建管處長虞積學、停管處長劉瑞麟下午開記者會，針對大葉高島屋5樓停車場變商場一案釋疑。記者林佳彣／攝影
北市都發局長簡瑟芳、建管處長虞積學、停管處長劉瑞麟下午開記者會，針對大葉高島屋5樓停車場變商場一案釋疑。記者林佳彣／攝影

台北大葉高島屋5樓停車場變更成商場，過程引發疑慮。北市府今重申，大葉高島屋使用執照核發符合規定，並列出歷經郝龍斌、柯文哲、蔣萬安3任市長任內的案件發展狀況。

建管處表示，大葉高島屋位在公共設施用地（停車場用地），依照都市計畫公共設施用地多目標使用方案，於1990年由開發單位大葉高島屋提出獎勵投資興建停車場的申請，依規定檢討1/3總樓地板面積為商場使用，2/3總樓地板面積為停車場，1994年領得建築物使用執照。

●郝市府時期，2010年，大葉高島屋訴求公設不應該全部計入商場，並爭取將5、6樓由停車場變為商場使用。

建管處說，因涉商場及公共設施樓地板面積計算疑義，經由市府2010年函請立法機關內政部解釋，經回文請檢具具體案例等相關資料，俾憑研復。但大葉高島屋並未提供資料，市府未再續行函請內政部釋示，大葉高島屋也未再提出變更申請。

●柯市府時期，2021年，大葉高島屋重啟申請。 

建管處說，此次提出12樓商場與5層停車場互換使用，經市府核准多目標使用項目調整，但大葉高島屋也未提出變更使照申請。

●2022年初，大葉高島屋再度提出將5、6層樓變更商場的訴求。

建管處說，因涉商場及公共設施樓地板面積計算疑義，仍請目的事業主管機關函詢中央，期間中央民意代表於4月邀集中央及地方目的事業主管機關研商公共空間納入商場面積計算方式，結論為「請台北市政府審慎研議參採申請人，就原核准之總樓地板面積，檢討商場與停車場共同使用面積之計算方式」。

●2022年4月29日，大葉高島屋掛件申辦變更使用執照，將公設以商場及停車場分別依1/3及2/3的面積比例調配。

建管處說，經北市府依都市計畫公共設施用地多目標使用方案審視，該申請內容未變更多目標使用項目及各使用項目總樓地板面積（1/3商場、2/3停車場），符合商場總樓地板未超過1/3的規定，因此同意大葉高島屋使用執照變更申請；建管處則於2023年1月17日准許變更。

北市府重申，針對個案皆秉持相同標準檢視，該案資料已爬梳清楚、核發變更使用執照有憑有據。

停車場 北市府 大葉高島屋

延伸閱讀

大葉高島屋5樓停車場變商場遭疑 扯出林岱樺

北市刑大隊長捲王大陸案 誤傳個資洩閃兵集團主嫌資料

高島屋停車場改商場 北市府：核准有憑有據

誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

相關新聞

自己的捷運自己蓋 侯友宜提土城樹林線「我要拿回來做」

萬大中和樹林線二期又稱為土城樹林線，目前分為3區段標，其中2段已開工，另一段2月底第三次流標，預計2031年完工。新北市...

新北市河濱公園P型車阻遭糾正 市府：逐步以科技執法取代

監察院近日糾正新北市政府在河濱公園設置P型車阻，違反「身心障礙者權益保障法」相關規定，影響公平使用公共設施權利。新北市高...

大葉高島屋案猶如京華城翻版？ 北市澄清核發「有憑有據」

台北大葉高島屋5樓停車場變更成商場，過程引發疑慮。北市府今重申，大葉高島屋使用執照核發符合規定，並列出歷經郝龍斌、柯文哲...

大葉高島屋5樓停車場變商場遭疑 扯出林岱樺

台北大葉高島屋5樓停車場變商場遭爆疑慮，北市府強調一切合法。都發局說，2022年大葉高島屋尋求立委林岱樺協助開協調會，業...

樹林工安意外送醫不治 侯友宜：已勒令停工

新北樹林區大同街中午發生一起工安意外，一名70歲男性工人，在汙水道施工時，疑似路面坍塌被壓住，當場無生命跡象，送醫不治。...

高鐵延伸宜蘭公聽會 民眾抗議汐止雙溪未設站只利宜蘭

交通部鐵道局今天下午舉行高鐵延伸宜蘭環評公聽會汐止場，東北角有里長、民眾抗議，認為只有對宜蘭有利，對東北角沒有幫助，應設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。