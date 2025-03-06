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大葉高島屋5樓停車場變商場遭疑 扯出林岱樺

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
大葉高島屋案，北市都發局長簡瑟芳今表示，所有資料彙整非常清楚，已經調查完畢，市府確實有憑有據來核發變更使用執照。記者林佳彣／攝影
大葉高島屋案，北市都發局長簡瑟芳今表示，所有資料彙整非常清楚，已經調查完畢，市府確實有憑有據來核發變更使用執照。記者林佳彣／攝影

台北大葉高島屋5樓停車場變商場遭爆疑慮，北市府強調一切合法。都發局說，2022年大葉高島屋尋求立委林岱樺協助開協調會，業者後續以此申請，市府認為符合多目標使用並核准，所有資料彙整清楚，已經調查完畢，市府有憑有據核發變更使用執照。

北市都發局長簡瑟芳、建管處長虞積學、停管處長劉瑞麟下午開記者會，針對該案釋疑。

簡瑟芳表示，該案是1990年由開發單位大葉高島屋提出獎勵投資興建停車場的申請，此由私人單位提出是因基地97.3%為私有土地、2.7%是市有土地，該案經市府核准後，投資計畫書約定需有2/3面積做停車場、1/3做商場，並以當層面積計算，商場位置分布在地下1樓至4樓、12樓。

她說，大葉高島屋主張公共設施是全棟大家使用、負擔，進入停車場前會經過其他設有車道分布的樓層，這些公共設施應不能計入商場面積，因此必須還給他面積，2010年訴求扣掉公設面積後，5樓、6樓變成商場。

簡瑟芳指出，郝市府時代，「都市計畫公共設施用地多目標使用方案」沒有清楚規定商場、停車場應負擔多少公設，且因法規由中央訂定，經詢問後，內政部回文應個案檢討認定，此為當時無法釐清之處，郝市府也將此說法轉給大葉高島屋，該案未再往下走。

她說，柯市府時代，大葉高島屋2021年申請5樓、12樓對調，因不涉及商場、停車場的比例計算，柯市府同意。後來，大葉高島屋仍希望爭取5樓、6樓都做商場，時任副市長彭振聲2022年2月、3月共2度開會，討論方向為原本的中央法規問題，因此會議沒有同意與否。

簡瑟芳表示，後來大葉高島屋尋求立委協助，立委2022年4月找中央機關開協調會，討論法令疑義，結論是請市府參採，就原核准的總樓地板面積，檢討商場與停車場共同使用面積的計算方式，亦即先把公共設施拆分出來，再以商場面積1/3、停車場2/3為計算方式。

她說，大葉高島屋後續依此結論申請，市府也核准，商場面積增加5樓5202平方公尺。根據公文顯示，該會議為立委林岱樺於2022年4月8日召開討論計算公共空間納入商場面積案。

建管處長虞積學指出，若依照大葉高島屋原主張5樓、6樓變更成商場使用，商場1/3面積就會超過總樓地板面積1/3，市府就不會同意其方案。是否有其他類似大葉高島屋案？停管處長劉瑞麟回應，只有該案。

簡瑟芳表示，該案時程長，經過幾日來的爬梳，所有資料都調出來，彙整非常清楚，已經調查完畢，市府確實有憑有據來核發變更使用執照。所有資料都調出來。

媒體問及6樓停車場疑似未開放，虞積學表示，依照核定變更使用內容，5樓停車場變更成商場、6樓仍要維持停車場使用，若獲報，將派員稽查，違規將依建築法裁處。劉瑞麟說，會派員到場了解，若無開放，就會要求限期1個月改善，屆期未改善，將依停車場法開罰3000元至1萬2000元，可累罰。

北市都發局長簡瑟芳、建管處長虞積學、停管處長劉瑞麟下午開記者會，針對大葉高島屋5樓停車場變商場一案釋疑。記者林佳彣／攝影
北市都發局長簡瑟芳、建管處長虞積學、停管處長劉瑞麟下午開記者會，針對大葉高島屋5樓停車場變商場一案釋疑。記者林佳彣／攝影
台北大葉高島屋5樓停車場變商場，引發疑慮，都發局今提及2022年大葉高島屋尋求立委協助開協調會，此為當時會議紀錄。記者林佳彣／攝影
台北大葉高島屋5樓停車場變商場，引發疑慮，都發局今提及2022年大葉高島屋尋求立委協助開協調會，此為當時會議紀錄。記者林佳彣／攝影

停車場 北市府 大葉高島屋

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