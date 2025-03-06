快訊

獨／遭對方母反對卻情牽40年 68歲陳美鳳認了身邊有個「他」

王大陸案扯出閃兵內幕 北市刑大隊長被開鍘全因「誤傳」主嫌個資

方大同雲南火化告別人世 竟爆遺產全捐出！公司回應

財政部研修財劃法 新北市：多溝通是好事、就怕時程延宕

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市新聞局長李利貞。圖／本報資料照片
新北市新聞局長李利貞。圖／本報資料照片

財政部今天下午邀集縣市代表和專家召開地方財政劃分法修法研商會議。新北市府發言人李利貞指出，重大政策多溝通是好事，但若修法時程一再延宕，恐怕導致地方政府無所適從。

新北市府財政局呼籲，中央應先提供完整院版修正法案，就分配公式及分配結果等詳細說明，並與地方政府討論後，再重啟修法程序。

李利貞指出，行政院卓榮泰院長去年10月曾說「現行版本是最好的版本」，待立法院修法通過，財政部才又再研商分配指標、權重，重大政策多溝通是好事，但若修法時程一再延宕，恐怕導致地方政府無所適從。

李強調，城市發展不能等，侯友宜市長先前已呼籲行政院應儘速提出修法版本，新北市希望資源合理分配且「權責相符」，讓地方政府更能掌握並妥善運用資源，加速推動各項建設。

侯友宜 新北 李利貞 財劃法

延伸閱讀

蔣萬安歡迎黃國昌來聊聊 侯友宜聽到黃國昌的反應是這樣

傳冷處理罷免葉元之 侯友宜：不理解匿名人士說法

稱10年後在台產能仍逾8成 卓揆：台積電著重根留台灣

總預算覆議案 立院朝野共識邀卓榮泰報告但時間未定

相關新聞

新北市河濱公園P型車阻遭糾正 市府：逐步以科技執法取代

監察院近日糾正新北市政府在河濱公園設置P型車阻，違反「身心障礙者權益保障法」相關規定，影響公平使用公共設施權利。新北市高...

財政部找縣市談財劃法 新北表態應與立院加強溝通

針對新版財政劃分法修法，財政部認為中央預算被大幅刪減不合理且窒礙難行，今邀集地方政府討論。新北市財政局長陳榮貴今晚表示，...

大葉高島屋5樓停車場變商場遭疑 扯出林岱樺

台北大葉高島屋5樓停車場變商場遭爆疑慮，北市府強調一切合法。都發局說，2022年大葉高島屋尋求立委林岱樺協助開協調會，業...

財劃法修正通過 新北可拿374億？侯友宜：中央會刪一半以上

財劃法修正通過，新北市分配金額有望增374億，新北市長侯友宜今赴新莊行動治理座談會，再度提及財劃法，他認為新北恐怕無法拿...

財政部研修財劃法 新北市：多溝通是好事、就怕時程延宕

財政部今天下午邀集縣市代表和專家召開地方財政劃分法修法研商會議。新北市府發言人李利貞指出，重大政策多溝通是好事，但若修法...

樹林工安意外送醫不治 侯友宜：已勒令停工

新北樹林區大同街中午發生一起工安意外，一名70歲男性工人，在汙水道施工時，疑似路面坍塌被壓住，當場無生命跡象，送醫不治。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。