財政部研修財劃法 新北市：多溝通是好事、就怕時程延宕

財政部今天下午邀集縣市代表和專家召開地方財政劃分法修法研商會議。新北市府發言人李利貞指出，重大政策多溝通是好事，但若修法時程一再延宕，恐怕導致地方政府無所適從。

新北市府財政局呼籲，中央應先提供完整院版修正法案，就分配公式及分配結果等詳細說明，並與地方政府討論後，再重啟修法程序。

李利貞指出，行政院卓榮泰院長去年10月曾說「現行版本是最好的版本」，待立法院修法通過，財政部才又再研商分配指標、權重，重大政策多溝通是好事，但若修法時程一再延宕，恐怕導致地方政府無所適從。

李強調，城市發展不能等，侯友宜市長先前已呼籲行政院應儘速提出修法版本，新北市希望資源合理分配且「權責相符」，讓地方政府更能掌握並妥善運用資源，加速推動各項建設。