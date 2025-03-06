樹林工安意外送醫不治 侯友宜：已勒令停工
新北樹林區大同街中午發生一起工安意外，一名70歲男性工人，在汙水道施工時，疑似路面坍塌被壓住，當場無生命跡象，送醫不治。新北市長侯友宜今說，第一時間拍出救護車搶救傷者，至於原因還在釐清中，未釐清前已勒令停工，並派副市長到現場坐鎮指揮。
侯友宜今受訪表示，第一個時間接到訊息，就立即要求應變中心派出救護車，搶救困在底下的傷者，那目前已經把他搶救出來，至於原因還在釐清中，沒有釐清之前已經勒令停工，並派副市長到現場坐鎮指揮。
水利局指出，該工程為「新北市樹林地區污水下水道系統第2期第17標工程」進行水管段修繕作業時，側邊土石坍下壓到施工人員，施工廠商中午12時43分通報後，傷者被送往亞東醫院，水利局也派員陪同及慰問。初判應為近日連夜大雨，造成土石鬆脫滑落，詳細狀況水利局尚釐清責任中，如有涉及承包商未依契約規範辦理的責任，將依相關規定罰處。
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