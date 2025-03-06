快訊

獨／遭對方母反對卻情牽40年 68歲陳美鳳認了身邊有個「他」

王大陸案扯出閃兵內幕 北市刑大隊長被開鍘全因「誤傳」主嫌個資

方大同雲南火化告別人世 竟爆遺產全捐出！公司回應

高島屋停車場改商場 北市府：核准有憑有據

中央社／ 台北6日電

媒體報導大葉高島屋5樓停車場變商場，引發疑慮。台北市都發局表示，業者在2022年尋求立委協助開協調會，市府後續認為符合多目標使用辦法，才核准5樓改為商場，程序有憑有據。

台北市都市發展局長簡瑟芳、建築管理工程處長虞積學、停車管理工程處長劉瑞麟今天下午在北市府會議室針對大葉高島屋5樓停車場變商場議題接受聯訪。

簡瑟芳說，此案開發單位高島屋在1990年向市府申請依獎勵投資興建停車場，土地包含私有97%、市有3%，當時市府核准後有簽訂投資企劃書，要求須整棟樓地板2/3要為停車場，1/3才能當商場。

她表示，業者興建後把商場設在地下一樓到4樓及12樓，但業者在2010年主張公共設施是全棟負擔，且各樓層都有設停車場車道，認為公共設施不能列為商場面積，要求扣除公設後並爭取5樓和6樓當商場。

她指出，前市長郝龍斌任期，因當時中央法規規定不清，市府後續詢問中央，針對此案商場及公設面積的算法，內政部回文因公共設施態樣多，應提實際狀況及案例才能解釋，經把中央意見轉給業者，業者就未再向市府申請，業者當時確實曾爭取5、6樓要當商場。

簡瑟芳表示，業者在2022年也就是前市長柯文哲任期，提出5樓與12樓對調，市府當時認為未涉及商場和停車場計算比例，所以同意，但業者後續主張認為5樓、6樓應是商場，就如議員提及，時任副市長彭振聲曾召開2次會議討論，但討論方向認為此案涉中央法規，還是要請中央解釋，當時市府並未同意與否。

她說，業者認為因公共設施用地多目標使用辦法屬中央法規，2022年4月尋求立法委員協助開協調會，討論如何計算商場及停車場公設面積，市府有派員參加，後續依協調會提出計算方式，也認為符合多目標使用辦法，市府因此就核准。

簡瑟芳表示，業者申請把5樓變為商場，增加樓地面積約5202平方公尺，至於市府最後會核准，是因中央民代針對檢討方向召開協調會，建議要依原核准總樓地板積拆分商場及停車場所有公共設施。

媒體詢問百貨6樓目前未開放，市府後續如何因應。虞積學說，此案核定內容是5樓停車場變更商場，6樓應維持停車場，後續獲報就派人稽查，若違規就依建築法開罰。

媒體追問是否仍有類似案件及對此案後續處理，劉瑞麟指出，目前僅此件；簡瑟芳指出，經相關單位爬梳彙整所有資料，此案是有憑有據核准可取得變更。

依北市府提供現場拍攝公文，協調會時間在2022年4月，由民進黨立法委員林岱樺主持及蓋章。

停車場 北市府 大葉高島屋

延伸閱讀

天母大葉高島屋停車場變商場 議員：猶如京華城翻版

柯文哲幫高島屋停車塲變商場解套？她酸：又涉圖利不意外

應曉薇向沈慶京索賄5250萬元羈押 下午押解出庭

吳子嘉「預言」黃珊珊進市府後柯文哲有貪汙 檢：有依據不起訴

相關新聞

新北市河濱公園P型車阻遭糾正 市府：逐步以科技執法取代

監察院近日糾正新北市政府在河濱公園設置P型車阻，違反「身心障礙者權益保障法」相關規定，影響公平使用公共設施權利。新北市高...

財政部找縣市談財劃法 新北表態應與立院加強溝通

針對新版財政劃分法修法，財政部認為中央預算被大幅刪減不合理且窒礙難行，今邀集地方政府討論。新北市財政局長陳榮貴今晚表示，...

大葉高島屋5樓停車場變商場遭疑 扯出林岱樺

台北大葉高島屋5樓停車場變商場遭爆疑慮，北市府強調一切合法。都發局說，2022年大葉高島屋尋求立委林岱樺協助開協調會，業...

財劃法修正通過 新北可拿374億？侯友宜：中央會刪一半以上

財劃法修正通過，新北市分配金額有望增374億，新北市長侯友宜今赴新莊行動治理座談會，再度提及財劃法，他認為新北恐怕無法拿...

財政部研修財劃法 新北市：多溝通是好事、就怕時程延宕

財政部今天下午邀集縣市代表和專家召開地方財政劃分法修法研商會議。新北市府發言人李利貞指出，重大政策多溝通是好事，但若修法...

樹林工安意外送醫不治 侯友宜：已勒令停工

新北樹林區大同街中午發生一起工安意外，一名70歲男性工人，在汙水道施工時，疑似路面坍塌被壓住，當場無生命跡象，送醫不治。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。