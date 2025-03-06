新北市河濱公園P型車阻遭糾正 市府：逐步以科技執法取代

監察院近日糾正新北市政府在河濱公園設置P型車阻，違反「身心障礙者權益保障法」相關規定，影響公平使用公共設施權利。新北市高灘處回應，已逐步改善設施，長期目標定為全面以科技執法取代車阻。

身障團體多次陳情，指新北市河濱公園設置P型車阻，導致輪椅族等行動不便者無法順利進入，違反身心障礙者權益保障法。監察院去年9月曾派員實地訪視，發現車阻確實造成不便，建議市府改善，並在3月5日作出糾正。

新北市高灘處表示，設置車阻主要目的是防止違規車輛進入，以維護休憩民眾安全，這也是全國各地方政府普遍採取的管理方式。不過，市府也理解身障者需求，已規畫逐步取消P型車阻，最終目標是全面改為科技執法。

高灘處科長林東立指出，未來將依照身障者最常活動的區域，優先撤除車阻並改設科技執法，但科技執法設施經費龐大，需要分階段推動，無法一次全面取消車阻。

目前市府已設有50處專責保全，協助身障民眾通行。此外，已經率先導入科技執法，減少對實體車阻的依賴，以降低對身障者的影響。

高灘處表示，新北河濱公園已全面納入「道路交通管理處罰條例」規範，但仍有部分民眾違規駕車闖入自行車道，影響其他遊憩者安全。為強化管理，市府設置17處共23支科技執法設備，並陸續取消15處車阻。

今年上半年將再增設5處共6支科技執法點，預計可再取消3處車阻。高灘處說，希望在保障身障者通行權時，也能維持園區秩序。

林東立指出，違規車輛數量有下降趨勢，但科技執法設備仍受經費、場地與基礎設施限制，希望中央與地方政府共同合作，提供網路及電力基礎建設補助，加速推動友善環境。

除改善車阻問題，高灘處正積極提升河濱公園的無障礙設施。去年，大漢溪左岸的瓊林陸橋電梯已完工，三重環河陸橋電梯也在施工中，讓行動不便者、長者及推嬰兒車的家長能更方便前往水岸。