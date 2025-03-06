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倒垃圾走好遠 新北市議員協調清潔隊派車收運

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
倒個垃圾要走好遠很不方便，新北市議員張錦豪進行協調改善。 圖／紅樹林有線電視提供
倒個垃圾要走好遠很不方便，新北市議員張錦豪進行協調改善。 圖／紅樹林有線電視提供

為了便民，現在倒垃圾都是垃圾車到家門口收運，不過在萬里區大鵬里有2、30戶人家，因為道路先前不平，所以垃圾車沒有行經收運，因此倒個垃圾要走下山，路程大約五分鐘，對老人家也是相當不便，現在道路改善完畢，當地居民就希望能夠有垃圾車行經收運，省去走路的麻煩，為此市議員張錦豪發起會勘，要協調清潔隊協助收運。

大鵬里長李建才說，加投路151號附近，因為先前道路破損、崎嶇，導致垃圾車無法開進來，為配合垃圾車的路線，這裡的住戶倒垃圾都要走大約五分鐘的路程到台二線上去，現在路面改善，也希望能夠有垃圾車開到住戶家門前收運，除了倒垃圾不用再走好遠，也可以避免居民不想出門倒垃圾而累積垃圾到一定的量，因而引發的垃圾臭味。

實地驅車前往加投路151號，可以感受到道路狹小、還有些起伏，若是原本頓數的垃圾車收運恐會車不易、收運困難，因此就在會勘中清潔隊也想出應對方案，將會派出較有機動性的資源回收車協助收運，解決民眾倒垃圾就要走好遠的麻煩。

市議員張錦豪表示，預定這週將先發佈資訊讓住戶知悉，從下週開始，每週二、五，下午兩點，清潔隊就會派車前往收運，里長也請住戶於收運時間避免將車停放收運車迴轉區內，並且垃圾不落地原則，時間到再將垃圾拿出或是釘放於電線桿上，讓清潔隊人員方便收運，也避免垃圾落地造成的環境髒亂。

住戶 垃圾車 議員

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