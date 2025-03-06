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重現侏羅紀 新北淡水益品書屋DIY恐龍生態瓶

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
生態瓶手作課程相當療育，DIY自己的獨特作品。 圖／紅樹林有線電視提供
生態瓶手作課程相當療育，DIY自己的獨特作品。 圖／紅樹林有線電視提供

近幾年製作生態瓶相當熱門，而且又具有療癒效果，日前新北市淡水區益品書屋，特別邀請到健康園藝療育師甘明又以及健康園藝士綠照門團隊講師周明玲來到書屋當中，舉辦一場重現侏羅紀生態公園生態瓶手作課程，透過材料的搭配，現場不只是有許多的民眾參與，而且也非常適合長者來共襄盛舉，一起為生活療育。

園藝療育師甘明又表示，玻璃生態瓶的出現，已超過六十年歷史，不僅帶動出生態瓶熱潮，更發展出它的趣味與多樣性，再加上生態瓶可以不用特別每天照顧，就算出遠門回來也不會枯萎，而生態瓶的製作也相當簡單，透過團隊講師周明玲的細心指導，搭配這次的主題重現侏羅紀生態公園，使用恐龍小公仔來做搭配，可說是相當有趣。

益品書屋表示，在電影侏儸紀公園場景中，出現的參差錯落的樹木景觀，透過這次的微景觀生態瓶，特別搭配可愛的恐龍公仔，營造出「侏羅紀生態公園」的獨特趣味樣貌。更特別的是，綠照門教學團隊，同時獲台灣權威古生物專家台大蔡政修博士授權，透過資料讓大家認識古生物恐龍的特性與不同。讓這一場充滿趣味療癒感十足的植栽講座，也能學習到不少新知。

園藝 團隊 生態公園

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