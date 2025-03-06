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新北淡水沙崙里多元畫話班 藝術陶冶長者心靈

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水沙崙里多元畫話班，讓長輩來畫畫並說話，放鬆心靈。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水沙崙里多元畫話班，讓長輩來畫畫並說話，放鬆心靈。 圖／紅樹林有線電視提供

為了讓社區長者能夠有充實的課程，新北市淡水區沙崙里關懷據點，日前邀請到專業的美術老師來開設作畫課程，更特別的是內容不只是教如何作畫，還會透過對話來促進長者間與老師的交談，而這一場多元畫話班，也期盼讓長者在作畫的同時，也可以說出心裡的話，讓學習的同時也可以透過藝術陶冶長者心靈。

學員表示，來參與的都是周邊社區的鄰居，大家都非常的熱情，不僅在作畫上培養興趣，更透過對談聊天，抒發大家平常想說的話，透過交流對話分享日常生活中的開心與難過，也讓長者來參與課程，就像是來讓心靈放鬆一樣，里長也表示，透過特別的畫話課，也讓長者間的社區情感更加濃厚。

沙崙里長彭瑀筑表示，這次上課的內容雖然是作畫為主，涵蓋水彩、素描、壓克力彩繪，新手從來沒畫過的也不用害怕，透過專業老師都會依據個人的程度適當調整，大家都能輕鬆畫出美麗的作品之外，更重要的是大家來作畫的過程，也可以說出心裡的感受，一起與大家分享，成為藝術成長的心靈養分。

淡水 鄰居

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