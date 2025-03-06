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慶祝38婦女節 大淡水區婦女會齊聚一堂

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝、淡水、石門及八里四區的婦女會夥伴齊聚同歡。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝、淡水、石門及八里四區的婦女會夥伴齊聚同歡。 圖／紅樹林有線電視提供

國際38婦女節，三芝區公所邀請三芝、淡水、石門及八里四區的婦女會夥伴一起歡慶婦女節。四區的婦女會齊聚三芝彌勒佛院，除了進行社會福利政策宣導及性別平等宣導講座，也讓婦女朋友DIY手作活動，而為了與婦女朋友一起同歡，新北市社會局副局長許秀能也代表市長來到現場給婦女朋友專屬節日的祝福。

新北市社會局副局長許秀能表示，相當感謝三芝區公所利用38婦女節機會，特別舉辦婦女自我成長課程，落實婦女福利與權益，增進婦女平等發展，並且積極為女性爭取性別友善的職場與設施、環境。

三芝區長賴小萍說，身為大淡水地區三芝、淡水、石門及八里四區唯一的女性區長，要來鼓勵在場的婦女朋友，強健體能、充實自我，發揮剛柔並重的女性特色，在職場中可以積極參與公共事務並勇敢去追逐成就。

朋友 淡水

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