新北燈會圓滿落幕 十組花燈在貢寮環保公園續展

2025新北燈會圓滿落幕，很多人都會好奇這些花燈的去留，而其中部分花燈就可以在貢寮區環保公園看到，貢寮區公所將2025新北燈會燈飾－造景燈8組、白蛇幻像1組及東北角紮燈1組共10組燈飾認領，現已移置環保公園並即日起續展出。

即使天空下著綿綿細雨，但還是抵擋不了貢寮環保公園裡這幾組花燈的可愛魅力，隨著新北燈會圓滿落幕，展場的花燈也由貢寮區公所認領共十組，放置公園內讓遊客可以欣賞，與公園綠蔭相襯，顯得色彩繽紛又可愛。

貢寮區區長柯建輝表示，為延續市府花燈美景，將2025新北燈會燈飾1組白靈蛇幻象燈及造景燈移置本區環保公園續展，搭配貢寮區環保公園落羽松之美景，為貢寮環保公園夜間增添繽紛色彩，歡迎民眾來現場感受白靈蛇魅力，一起迎接整年的吉祥祝福。