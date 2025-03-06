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回憶傳統手藝 新北貢寮關懷據點長者手作紅龜粿

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮區長與關懷據點長者一起體驗手做紅龜粿。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區長與關懷據點長者一起體驗手做紅龜粿。 圖／觀天下有線電視提供

今(6)日新北市貢寮區守望相助協會揪據點長者一起來做紅龜粿，區長柯建輝也應邀一起體驗做紅龜粿的樂趣，從揉麵糰，餡料到放進模具裡，長者一步步在老師指導下完成了具有回憶的紅龜粿，很有成就感。

貢寮區守望相助協會理事長吳勝福表示，紅龜粿是傳統糕點之一，今天關懷據點邀請老師來教長者做紅龜粿，許多長者都是第一次做，覺得很有趣也很實用，未來據點也會陸續開辦許多手作課程，讓長者來據點不僅做運動，也可以學習一技之長。

貢寮區長柯建輝說，今天和社區關懷據點的長者一起體驗做紅龜粿，也是自己第一次嘗試手做紅龜粿，新鮮有趣，雖然長者年紀較大，但是手腳還是相當俐落，也因為每天都到關懷據點上許多健康促進課程，讓長者身心都維持快樂健康。

貢寮 運動

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