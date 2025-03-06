高鐵延伸宜蘭公聽會 民眾抗議汐止雙溪未設站只利宜蘭

交通部鐵道局今天下午舉行高鐵延伸宜蘭環評公聽會汐止場，東北角有里長、民眾抗議，認為只有對宜蘭有利，對東北角沒有幫助，應設雙溪站，不能只有繞過東北角。鐵道局說，曾評估設雙溪站，但設置月台的長度不足，施工有很大的困難。

鐵道局簡報指出，路廊範圍、路線都還還未完全確定，高鐵延伸宜蘭計畫，路線起自台北市高鐵南站向東至宜蘭止，全線長約60.6公里，沿線經台北市南港區、新北市汐止區、平溪區、雙溪區、貢寮及宜蘭縣頭城鎮、礁溪鄉、宜蘭市等行政轄區，計畫於宜蘭政府東南側設宜蘭站，另於宜蘭端新設一處維修基地。

目前以縣政中心以南350公尺處，設置高鐵新宜蘭站為優選方案，總經費約1880億元，由於延伸路線行經水質保護區、地質敏感區及保育類動物出沒熱區，依法須進入二階環評審查，鐵道局目前積極召開公聽會，盼爭取二階環評在今年底通過。

新北雙溪區外柑里郭姓里民說，以後高鐵施工造成的噪音、環境損壞、景觀破壞等都應有完整的評估，但目前的規畫只有對宜蘭有利，對東北角沒有幫助，建議雙溪應設站，不能只有經過，他表達抗議的聲音。也有汐止里長認為汐止人口愈來愈多，高鐵卻沒設站不合理。

汐止東山里長虞恉剛指出，對水資源有影響，經過石硿子溪上游，目前有三3、4百人在使用，有可能汙染到溪水，目前無自來水可用，擔心高鐵施工影響用水，應有設一些集水設備。也有里長憂心汐止的

雙溪上林里長簡德福說，雙溪可以設站最好，但台二丙兩端如果能貫通，就可以解決國五塞車問題，不必捨求遠再花大錢把高鐵延伸到宜蘭。還有其他里長說，路線都定了才要民眾背書。

交通部回覆表示，市長侯友宜也曾建議高鐵在雙溪設站，高鐵延伸宜蘭有助東北角交通狀況，減輕車流的壓力。對地方所提意見都會納入考量，後續還會再和地方溝通。