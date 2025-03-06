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萬大中和線一期捷運宅2處招商 預估銷售總額90億

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「中和站捷2」完工模擬圖。圖／擷取自台北捷運工程局
「中和站捷2」完工模擬圖。圖／擷取自台北捷運工程局

捷運萬大中和線第一期工程將於民國116年完工，台北捷運局釋出中和站、連城錦和站，預估兩站的開發基地總投資金額34.5億元、銷售總額可達90.3億元，今天舉辦招商說明會，放寬投標機制，主打產權單純，地主全數整合完成，預計於6月24日結標。

施工中的捷運萬大線第一期工程其沿線經過台北市中正、萬華區，連接新北市的中永和、土城，沿途共有8處開發基地，目前僅剩「中和站捷2」、「連城錦和站捷4」進行招商中。

北市捷運工程局聯合開發處長袁如瑩致詞說，中和站捷2是從台北市進入中永和的第一大站，商業環境佳又有環狀線交會，勢必會聚集人潮。連城錦和站捷4則是緊鄰二八張工業區，已有一定商業、人潮，住宅需求迫切。

她說，尤其兩站的建築地下工程都是由捷運廠商施作，投資人能夠較為放心，同時也感謝有接近25家廠商了解說明會相關細節，「近期招商最熱烈的一場。」

負責簡報的戴德梁行說，中和站2預估投資額到30多億元，基地面積達1138坪，預估可興建地上25層、地下5層。總開發量體達1萬3000坪的開發大樓，可作住宅、商業、辦公。預估銷售總額可達77.9億元。

連城錦和站4的預估投資額到4.4億元，基地面積221坪，可規畫興建地上15層、總開發量體約2250坪，預估銷售總額達12.4億元。加上該站地下共構部分接近完工，投資人僅需要興建地上樓層，有助於縮短開發時程、降低成本。

針對此次招標，捷運局表示，由於是第二次招標，放寬投標機制，分別為兩站的合併標，以及「中和站捷2」及「連城錦和站捷4」的單獨標。投資者選擇其中一標投標即可，但是會優先開合併標。

捷運局補充，結標日為今年的6月24日，若順利三個月內完成審查，即可進行簽約。

「連城錦和站捷4」完工模擬圖。圖／擷取自台北捷運工程局
「連城錦和站捷4」完工模擬圖。圖／擷取自台北捷運工程局

中和 台北捷運

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