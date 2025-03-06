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北市歡慶三八婦女節 運動中心女性享優惠價

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市政府體育局為歡慶婦女節推出運動優惠活動，歡迎姐妹們於3月8日（六）至臺北市各運動中心（除中正、南港整修暫不開放）、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池僅38元優惠價，且各中心也分別祭出女性專屬課程優惠。

王泓翔局長表示，無論是背負課業壓力的學生、忙碌工作的職場女性、照顧家庭的妻子與媽媽們，平時辛勞疏於照顧健康，期盼藉由婦女節這天，鼓勵所有女性開啟運動習慣，體育局亦會從軟硬體上持續提升運動性別平權，使臺北市的女性享受優質運動環境、永保健康美麗。

體育局指出，除推出「U-SPORT臺北樂運動」，透過入場運動、戶外健走跑步即可獲得多重優惠用途的U幣，持續吸引女性們呼朋引伴、規律運動賺好康，更藉由一年一度的三八婦女節當天，推出女性們至臺北市各運動中心、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池38元優惠價，同時各運動中心也配合規劃如皮拉提斯、有氧體驗、核心塑身瑜珈、飛輪等受女性喜愛運動課程的優惠，歡迎所有姐妹們把握機會，在專屬自己的節日，用運動使身體由內而外都亮麗。

聚傳媒

健身房 北市 運動

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