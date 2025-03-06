2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展 3/8台南登場

照片取自臺南市政府

2025亞太蘭花會議暨臺灣國際蘭展將於3月8日在臺南後壁盛大開幕，展出至3月23日，為期16天，蘭展開幕當日適逢3月8日國際婦女節，所有女性朋友均可免費入園參觀。臺南市長黃偉哲表示，臺灣國際蘭展是世界級的蘭花界盛會，也是世界三大蘭展之一，今年已經邁入第21年，這次更結合了睽違多年再度拿到主辦權的亞太蘭花會議，期盼更多人一起來共襄盛舉，也期許蘭花產業持續在臺南茁壯，邁向下一個20年。

農糧署蘇登照指出，臺灣國際蘭展從民國94年只有幾個廠商參與的小型展覽，一路演變到今日的盛大，實屬不易。今年不一樣的是睽違20年的亞太蘭花會議又回到臺南舉辦，期盼接下來能將AI人工智慧的科技導入，推動蘭花產業創造下一個巔峰20年。

此外，展區將蘭花結合時尚、光影科技與沉浸式體驗，增添前衛感與文化層次。每個主題皆是一場探索之旅，從迷霧、棲地、時尚花藝到自然共鳴，讓訪客沉浸於都市叢林的藝術魅力，體驗生態與藝術的深度交融。

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