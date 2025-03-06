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九份隔頂平面停車場改造 4月完工啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

九份地區是國內外遊客熱門觀光景點，長期以來因受限地理環境而停車空間不足，其中第19號公墓旁的隔頂停車場是周邊唯一的公有土地，為優化停車空間，經交通局辦理用地變更、水土保持計畫等作業，目前進行整建工程，預計今年4月完工啟用，可提供53格汽車停車位，並導入車牌辨識及悠遊卡等多元支付，提升停車服務。

交通局副局長金肇安指出，未來隔頂平面停車場平日計次收費為一次150元、假日則採計時收費，每小時50元，以穩定當地停車費率，避免周邊業者哄抬價格、維護在地觀光品質和交通秩序；同時也將導入智慧停車管理系統及悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay等多元支付，提升車輛進出場效率及停車服務品質。

聚傳媒

停車場 悠遊卡

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