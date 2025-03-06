電商董座離世擺爛？北市勞動局證實有13名員工勞資調解

悠活農村爆欠薪爭議，傳公司自董事長過世後，公司停擺，辦公室倉庫近2個月沒運作，北市勞動局證實，今年陸續收到13名員工申請勞資調解，目前初步認定該事業單位有歇業事實。

北市勞動局說，經過調查後，目前程序大致完成，初步認定該事業單位有歇業事實，3月5日已發文事業單位確認，如事業單位未異議，將完成歇業事實認定程序，後續勞工即可向勞動部勞工保險局申請工資墊償，請求暫墊：積欠工資、退休金及資遣費。

有媒體報導，悠活農村電商平台董事長離世後擺爛，除欠百萬貨款 再遭控欠員工薪資，勞動局證實，北市府在今年1及2月，陸續收到該事業單位約13位員工申請勞資爭議調解，並於1及2月份分別進行調解會議，但因資方未出席，調解不成立。嗣後員工也申請歇業事實認定，勞動局立即受理。

勞動局說，經過調查後，初步認定該事業單位有歇業事實，後續勞工即可向勞動部勞工保險局申請工資墊償，請求暫墊：積欠工資、退休金及資遣費。

勞動局也呼籲，事業單位如遇負責人死亡或不能執行職務，其繼承人或其他股東應依據公司法規定推選新任負責人或其他臨時管理人員，使事業單位繼續營運，並確保勞工之權益。