里長公務機車電動化推動 偏遠地區充電與維修成兩大考驗

新北市政府積極推動公務車電動化，計畫 2030年公務機車全面電動化，並建議非警用燃油機車達6年或3萬公里後更換為電動機車。然而，對於轄區多為山坡地或交通不便的里長來說，電動機車的充電便利性、道路適應性與維修困難，成為影響使用意願的主要考量。

新北市新店區雙坑里長周興旺表示，他目前仍使用燃油機車，主要原因是換電站距離太遠，導致使用不便。他指出：「目前最近的換電站在捷運新店站，來回至少十幾公里，回程時電量可能就已經耗掉一半。」在當地充電設施尚未完善的情況下，他不會考慮更換電動機車，除非附近能增設換電站，否則將大幅影響出勤效率。

除了充電問題，山區道路對電動機車的適應性也是一大考驗。新北市新店區粗坑里長王青偉 表示，雖然公所有計畫購買電動機車，但對於山區里長來說，電動機車的適用性仍有許多問題。他指出：「山區道路太滑、坡度太陡，對電動機車的損耗比市區更嚴重，加上電動機車價格本來就比較高，長期來看成本負擔更重。」

此外，維修困難也是王青偉最擔憂的部分。他表示，里內過去也有不少里民更換電動車，但後來普遍面臨維修困難、零件故障等問題。「山上潮濕，容易發生接觸不良的狀況，但山區很難找到車行能維修，光是送修就很麻煩。」他也認為，電動車的維修成本也比燃油車高上許多，維修還是一大難點。

目前新北市政府雖強調公務機車電動化是未來趨勢，但仍以逐步汰換、不強制為原則，並持續推動充電樁與換電站的增設，希望提高電動機車的使用便利性。然而，在維修與山區適應性方面，仍有許多挑戰待解決。