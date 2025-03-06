快訊

逃兵打人還超派？盤點「超級屁孩」五大星座…王大陸雙子座上榜

北海道新千歲機場遭「鹿」侵！緊急關閉跑道 4航班改降函館機場

獨家專訪：兩度被俄俘虜的「怪人」烏克蘭兵

聽新聞
0:00 / 0:00

巡查三峽流浪犬…新北動保員意外破獲居民獵捕山豬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
現場發現飼養野生山豬。圖／新北市動保處提供
現場發現飼養野生山豬。圖／新北市動保處提供

新北市動保處近日獲報，三峽區山上有不少流浪狗，派員前往巡視，卻意外發現某一住戶中有怪聲，經查發現豬寮中是飼養野生山豬，還發現山豬吊、捕獸器械及穿山甲鱗片等大量野生動物骸骨。該住戶違反野生動物保育法，最高可罰30萬元。

在山上務農的住戶A先生表示，山區流浪狗都已在此生活多年，皆有附近住戶或登山民眾在餵養。但動保員在查訪過程中，住家後方頻繁傳出鐵盆撞擊聲響，引起動保員注意。

動保員發現在儲藏農具器械處，瞄到疑似山豬吊捕獸器械，馬上通報三峽區派出所前來協助，待警察到場，直接詢問A先生持有山豬吊作何用途及來源，A先生表示，為友人暫放，但對友人資訊卻交代不清、不願詳細說明，在持續追問之下，A先生才表示有飼養豬隻，也是友人寄養，不願再配合說明。

後續動保員與員警立即查看住家後方意外發現，其搭建一間小豬舍，除了在前方儲藏室發現大量山豬吊捕獸器械，後方豬舍內還存放穿山甲鱗片等大量野生動物骸骨，以及飼養野生山豬共10隻及1隻白鼻心，另發現到部分山豬有缺腳情形，疑是被陷阱捕捉所傷，不只如此，現場尚有大量待查明野生動物骸骨、脫毛機、大爐灶等，A先生涉有捕獵野生動物且宰殺等行為。

動保處指出，野保法第19條規定，不得以陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具獵捕一般野生動物，違者可罰6萬元至30萬元，若是獵捕保育類野生動物，可處6個月至5年以下有期徒刑，得併科罰金20萬元至100萬元。

陳堆的捕獸器械山豬吊。圖／新北市動保處提供
陳堆的捕獸器械山豬吊。圖／新北市動保處提供
動保員查獲大量穿山甲鱗片。圖／新北市動保處提供
動保員查獲大量穿山甲鱗片。圖／新北市動保處提供
白鼻心飼養在狹小空間，且提供的食物疑似已放置許久已腐爛發霉。圖／新北市動保處提供
白鼻心飼養在狹小空間，且提供的食物疑似已放置許久已腐爛發霉。圖／新北市動保處提供

保育類野生動物 山豬

延伸閱讀

新北公私合建計畫中止 中和警分局改自建啟動招標

南極洲漂移北上 世界最大冰山擱淺島嶼

車位難求！新北九份隔頂停車場4月啟用可供53車位

新北三芝三生步道賞花趣 粉紅昭和櫻搶先綻放

相關新聞

巡查三峽流浪犬…新北動保員意外破獲居民獵捕山豬

新北市動保處近日獲報，三峽區山上有不少流浪狗，派員前往巡視，卻意外發現某一住戶中有怪聲，經查發現豬寮中是飼養野生山豬，還...

新北公務車電動化鬆綁仍有兩難題 充電設施不足、車種選擇受限

新北市政府推動公務車電動化，設定2030年機車全面電動化、2035年除特種車輛，汽車全面電動化目標，也持續調整政策加速汰...

新北公私合建計畫中止 中和警分局改自建啟動招標

新北市為節省財政支出，推出公私合建計畫，原預計將公變住回饋的土地的「中和健康段」打造中和警分局，「土城大安段」作為中繼宅...

串連華山、光華商場、三創、台北酒廠 朱園公園3月動工

北市寸土寸金，台北市公園處將於3月17日在渭水路與市民大道三段交叉口闢建朱園公園，除了打造入口意象廣場、樂齡體健等設施，...

前里長公共空間堆雜物 引爆板橋國宅居民怒火

新北市板橋區仁愛國宅社區爆出管理爭議，前里長也是住戶周建興，遭前主委賴建鴻指控違法占用社區中庭從事資源回收營利，甚至影響...

林珍羽罹癌修復期變「酷酷嫂」急喊：不是感冒勿害怕

民眾黨台北市議員林珍羽今年初確診肺腺癌1期，現在治療中，林珍羽今在臉書提醒，肺腺癌是國人隱藏殺手，千萬要小心，林珍羽目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。