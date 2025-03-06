巡查三峽流浪犬…新北動保員意外破獲居民獵捕山豬

新北市動保處近日獲報，三峽區山上有不少流浪狗，派員前往巡視，卻意外發現某一住戶中有怪聲，經查發現豬寮中是飼養野生山豬，還發現山豬吊、捕獸器械及穿山甲鱗片等大量野生動物骸骨。該住戶違反野生動物保育法，最高可罰30萬元。

在山上務農的住戶A先生表示，山區流浪狗都已在此生活多年，皆有附近住戶或登山民眾在餵養。但動保員在查訪過程中，住家後方頻繁傳出鐵盆撞擊聲響，引起動保員注意。

動保員發現在儲藏農具器械處，瞄到疑似山豬吊捕獸器械，馬上通報三峽區派出所前來協助，待警察到場，直接詢問A先生持有山豬吊作何用途及來源，A先生表示，為友人暫放，但對友人資訊卻交代不清、不願詳細說明，在持續追問之下，A先生才表示有飼養豬隻，也是友人寄養，不願再配合說明。

後續動保員與員警立即查看住家後方意外發現，其搭建一間小豬舍，除了在前方儲藏室發現大量山豬吊捕獸器械，後方豬舍內還存放穿山甲鱗片等大量野生動物骸骨，以及飼養野生山豬共10隻及1隻白鼻心，另發現到部分山豬有缺腳情形，疑是被陷阱捕捉所傷，不只如此，現場尚有大量待查明野生動物骸骨、脫毛機、大爐灶等，A先生涉有捕獵野生動物且宰殺等行為。

動保處指出，野保法第19條規定，不得以陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具獵捕一般野生動物，違者可罰6萬元至30萬元，若是獵捕保育類野生動物，可處6個月至5年以下有期徒刑，得併科罰金20萬元至100萬元。