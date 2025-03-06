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新北公務車電動化鬆綁仍有兩難題 充電設施不足、車種選擇受限

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
公務車專用充電樁共有7座（14槍），其中4座為快充（8槍）、3座為慢充（6槍)。圖為快充座。記者張策／攝影
公務車專用充電樁共有7座（14槍），其中4座為快充（8槍）、3座為慢充（6槍)。圖為快充座。記者張策／攝影

新北市政府推動公務車電動化，設定2030年機車全面電動化、2035年除特種車輛，汽車全面電動化目標，也持續調整政策加速汰換進度。市府今年鬆綁公務汽車換電動車門檻，從原先須達8年車齡且行駛10萬公里兩項條件，改為僅須滿8年即可汰換。但執行過程中，仍面臨充電基礎設施不足、車種選擇受限等挑戰。

新北市秘書處表示，目前市府公務汽車有80輛電車，燃油車仍有651輛，電動車占比是六都之冠。為加速汰換，近年逐步調整換車門檻，前年門檻是10年車齡且里程達12萬5千公里，去年改為8年加上10萬公里就能汰換，今年改為只剩8年車齡這一門檻。

公務機車部分，自2022年起，非警用燃油機車達6年車齡且3萬公里即須汰換為電動機車；警用巡邏機車以每年汰換50輛頻率，計畫在2030年達成全面電動化。此外，自2027年起，除警消單位外，市府將禁止新購燃油汽車，在2035年前除特種車輛外，全面汰換燃油公務車。

新北市秘書處事務科長盧淑如說，政策方向以「優先汰換、逐年提高電動車比率」為原則，希望每年提升2%電動車占比，透過補助與審查機制鼓勵優先換電動車，但不是為了換而換。

然而，電動車政策在執行面仍面臨挑戰。盧淑如坦言，部分里長和公務員反映，新北幅員大，山區充電站較少，電動車爬坡能力不足，影響使用意願。

副市長劉和然、朱惕之的公務車已換為電動車，市長侯友宜公務座車仍維持燃油車，原因正是要上山下海，凸顯部分公務需求仍要燃油車較符合需求。

新北市政府公務停車場中，公務車專用充電樁共有7座（14槍），其中4座為快充（8槍）、3座為慢充（6槍），和之前只有3座（6槍）相比進步不少。市府強調未來會依需求增加充電設備，設置於公務車專用停車區，以減少「里程焦慮」。

消基會交通委員會召集人李克聰指出，政府應優先在公部門辦公場所、常用活動區域設置更多充電樁，讓公務員在辦公或執勤期間可順利充電。他提醒，若電動車使用環境尚未成熟，政府過度推動反而影響民眾信任度。

秘書處強調，電動車政策不只是喊口號，會同步推進法令完備、硬體建設與財政規畫，以確保公務車隊逐步轉型。對於充電樁不足、市場上電動車款選擇有限等問題，將持續觀察並調整策略，確保電動化目標能如期達成。

公務車專用充電樁共有7座（14槍），其中4座為快充（8槍）、3座為慢充（6槍)。圖為慢充座。記者張策／攝影
公務車專用充電樁共有7座（14槍），其中4座為快充（8槍）、3座為慢充（6槍)。圖為慢充座。記者張策／攝影
市府設立公務車專用充電樁共七座（14槍）。記者張策／攝影
市府設立公務車專用充電樁共七座（14槍）。記者張策／攝影

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