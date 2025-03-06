新北公私合建計畫中止 中和警分局改自建啟動招標

新北市為節省財政支出，推出公私合建計畫，原預計將公變住回饋的土地的「中和健康段」打造中和警分局，「土城大安段」作為中繼宅，但因新北市議會反對，市府已中止計畫，中和警分局分局辦公廳舍市府改為自建，已在上周公告啟動，預計今年11月完成設計，2030年完工，粗估經費約10億元；土城大安段則先採短期招租，後續視情況再行規畫。

工業區變更住宅區，依法必須回饋37％土地，新北市原循中央農業部農田水利署在台北中正紀念堂旁、板橋、三重等土地模式，透過合建分屋方式，減輕財政負擔，預計將中和健康段的機關用地、住宅2塊各面積約2600平方公尺素地，透過招商方式與建商合建，由建商出資蓋中和警分局，另一處蓋住宅，市府也可分屋，減少支出。

另土城大安段，則是聲寶公司公變住案，市府分回910平方公尺素地，市府原也有意透過公私合建模式，打造成為都更案件中繼住宅。

因兩案涉及處分市有土地送議會審議，遭到議會反對，全案經過多次討論，議會仍認為土地與私人合建，恐造成不可逆、市有財產受損等後果，市府最後將兩案全數撤回。

新北市警局在近期啟動中和警方局自建案，在上周公告「新北市政府警察局中和分局辦公廳舍興建工程委託規劃技術服務採購案」，據了解，辦公廳舍造價從原本8億元，目前可能金額已漲到10億元左右。

新北市警局表示，新北市府重視警政廳舍改造，為營造優質員警執勤環境，中和分局新建辦公廳舍預定地於中和區健康路市地重畫機關用地，規畫興建地下3層、地上6層，總樓地板面積約4000餘坪建物。

全案公告啟動後，預計今年11月完成規畫設計，後續將協同市府新建工程處執行監造及工程發包事宜，如發包程序順利，可望於2030年底前竣工，供中和分局及中和交通分隊人員進駐使用。

財政局長陳榮貴表示，因為議員反對，未來應不會再推動相關公私合建計畫，目前中和警分局已啟動自建，土城大安段住宅區，目前將先以短期招租方式活化，未來再視情況規畫利用。