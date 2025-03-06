串連華山、光華商場、三創、台北酒廠 朱園公園3月動工

北市寸土寸金，台北市公園處將於3月17日在渭水路與市民大道三段交叉口闢建朱園公園，除了打造入口意象廣場、樂齡體健等設施，還串起華山公園、光華數位新天地、三創生活園區、北科大、台北啤酒工廠等景觀軸線廊道。北市公園指出，預計年底完工，將成功創造城市綠意街廓。

公園處表示，朱園公園於渭水路與市民大道三段交叉口之三角窗，可串起華山公園、光華數位新天地、三創生活園區、北科大、台北啤酒工廠等景觀軸線廊道，並以水紋花園、鐵道鋪面喚起「特一號大排-堀川」及「縱貫線鐵路」的記憶，傳承當地濃厚歷史發展。

朱園里長李林耀指出，公園入口意象及園內告示牌採用紅色圓圈的設計手法，代表朱園里的意象，更象徵諸事圓滿的期許及意涵。市民對這座公園滿懷期待，且為滿足年長者及上班族群等運動需求，設計過程屢次討論體健設施型式，此外工作坊及說明會公參活動的集思廣益，終於滿足大眾期許的結果。

北市公園處長藍舒凢指出，朱園公園在都市中，除了體健設施讓銀髮族們活動筋骨，石籠座椅更考量無障礙設計，可供輪椅使用者駐足談天，走道的林蔭及公園的綠地，更可讓上班族們壓力暫時放鬆。公園處表示，朱園公園新建工程已於114年2月25日決標、訂於114年3月17日開工、預計年底完成。