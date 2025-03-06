前里長公共空間堆雜物 引爆板橋國宅居民怒火

新北市板橋區仁愛國宅社區爆出管理爭議，前里長也是住戶周建興，遭前主委賴建鴻指控違法占用社區中庭從事資源回收營利，甚至影響地下室防空避難空間。此外疫情期間社區管理委員會未能依法召開會議導致其趁機檢舉解散管委會，住戶投訴多年卻遲遲無法解決。新北市府發文要求改善，周建興表示會依市府要求處理。

賴建鴻表示，周建興在未經選舉程序的情況下，自行宣布當選社區管委會召集人，並長期主導社區事務。然而由於疫情期間未召開應有的社區會議管委會已失效，導致社區大小事務停擺，包括水塔清潔、公共設施維護等都無法進行。一旦住戶試圖發起行動便遭其法律威脅，讓許多居民感到無奈與憤怒。

他說，周建興長期占用社區中庭堆放大量回收廢棄物，不僅影響社區環境，也造成安全隱憂。根據《廢棄物清理法》規定，資源回收業者須持有合法資收證照，但周建興疑似未經許可與環保局合作收集廢品，並以回收物換取衛生紙牟取差價形成個人營利行為。住戶曾多次向相關單位舉報，但環保局與地方議員均未有明確回應。

周建興召集人任期即將於今年4月屆滿，住戶希望能重新推舉新任管委會成員解決長年管理不善問題。然而，在此之前，占用中庭的回收廢棄物仍然堆積如山，影響居民生活品質。

記者日前由鄰居帶領前往現場查看，原該清空的防空地下室堆積雜物，中庭也有資源回收用車輛。居民強烈要求新北市府介入徹查違法回收行為，並確保社區管委會依法運作，保障住戶權益。

新北環保局對此表示，去年11月兩次派員查核，發現住戶於社區內一樓公共空間進行資收物回收作業中，現場有堆置部分回收物及雜物，完成作業後住戶有稍作整理，經查並無明顯影響環境衛生之情事，要求該住戶應加強環境維護及管理。