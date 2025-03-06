快訊

屏東台電核三廠冒大量濃煙 警消趕往現場幸未釀災

不是說說！WSJ：川普將發布行政命令廢除教育部

一問三不知！帶媽遊北海道遇「超雷導遊」 妹子怒轟：花13萬被糟蹋

聽新聞
0:00 / 0:00

前里長公共空間堆雜物 引爆板橋國宅居民怒火

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
仁愛國宅居民帶領記者查看地下室堆積物品現況。記者李定宇／攝影
仁愛國宅居民帶領記者查看地下室堆積物品現況。記者李定宇／攝影

新北市板橋區仁愛國宅社區爆出管理爭議，前里長也是住戶周建興，遭前主委賴建鴻指控違法占用社區中庭從事資源回收營利，甚至影響地下室防空避難空間。此外疫情期間社區管理委員會未能依法召開會議導致其趁機檢舉解散管委會，住戶投訴多年卻遲遲無法解決。新北市府發文要求改善，周建興表示會依市府要求處理。

賴建鴻表示，周建興在未經選舉程序的情況下，自行宣布當選社區管委會召集人，並長期主導社區事務。然而由於疫情期間未召開應有的社區會議管委會已失效，導致社區大小事務停擺，包括水塔清潔、公共設施維護等都無法進行。一旦住戶試圖發起行動便遭其法律威脅，讓許多居民感到無奈與憤怒。

他說，周建興長期占用社區中庭堆放大量回收廢棄物，不僅影響社區環境，也造成安全隱憂。根據《廢棄物清理法》規定，資源回收業者須持有合法資收證照，但周建興疑似未經許可與環保局合作收集廢品，並以回收物換取衛生紙牟取差價形成個人營利行為。住戶曾多次向相關單位舉報，但環保局與地方議員均未有明確回應。

周建興召集人任期即將於今年4月屆滿，住戶希望能重新推舉新任管委會成員解決長年管理不善問題。然而，在此之前，占用中庭的回收廢棄物仍然堆積如山，影響居民生活品質。

記者日前由鄰居帶領前往現場查看，原該清空的防空地下室堆積雜物，中庭也有資源回收用車輛。居民強烈要求新北市府介入徹查違法回收行為，並確保社區管委會依法運作，保障住戶權益。

新北環保局對此表示，去年11月兩次派員查核，發現住戶於社區內一樓公共空間進行資收物回收作業中，現場有堆置部分回收物及雜物，完成作業後住戶有稍作整理，經查並無明顯影響環境衛生之情事，要求該住戶應加強環境維護及管理。

工務局則說，去年11月發文請管委會制止該住戶在地下室堆置雜物。日前再次稽查仁愛國宅地下室，針對行為人發函要求限期改善，20至30天內沒改善將依公寓大廈管理處罰條例開罰4萬至20萬元。76巷堆置資源回收部分環保局訂於本月12日會勘。周建興對此表示，會依造政府要求，清理地下室及周邊堆放物品。

板橋仁愛里現任里長葉中正競選里長時批評黃建興堆積廢棄物。圖／民眾提供
板橋仁愛里現任里長葉中正競選里長時批評黃建興堆積廢棄物。圖／民眾提供
新北市板橋區仁愛國宅社區爆出管理爭議，前里長也是住戶周建興，遭前主委賴建鴻指控違法占用社區中庭從事資源回收營利。記者李定宇／攝影
新北市板橋區仁愛國宅社區爆出管理爭議，前里長也是住戶周建興，遭前主委賴建鴻指控違法占用社區中庭從事資源回收營利。記者李定宇／攝影
新北市板橋區仁愛國宅社區爆出管理爭議，前里長也是住戶周建興，遭前主委賴建鴻指控違法占用社區中庭從事資源回收營利。記者李定宇／攝影
新北市板橋區仁愛國宅社區爆出管理爭議，前里長也是住戶周建興，遭前主委賴建鴻指控違法占用社區中庭從事資源回收營利。記者李定宇／攝影

住戶 管委會

延伸閱讀

2025信義房屋社區一家徵件起跑 千萬圓夢金邀民共同改變家園

台南死亡車禍…逾5成高齡者 交警走進社區與長者互動

北市清潔隊員墜樓亡疑工作壓力大 環保局證實身體因素調整職務

連江縣社區整合式健檢開跑 新增2癌症篩檢

相關新聞

木柵集應廟再獲總統級匾額 賴清德總統贈「神威顯赫」

木柵集應廟為北市百年歷史廟宇，為文山信仰中心。總統賴清德昨特致贈「神威顯赫」匾額予木柵集應廟，並由民進黨秘書長林右昌代表...

新北公私合建計畫中止 中和警分局改自建啟動招標

新北市為節省財政支出，推出公私合建計畫，原預計將公變住回饋的土地的「中和健康段」打造中和警分局，「土城大安段」作為中繼宅...

串連華山、光華商場、三創、台北酒廠 朱園公園3月動工

北市寸土寸金，台北市公園處將於3月17日在渭水路與市民大道三段交叉口闢建朱園公園，除了打造入口意象廣場、樂齡體健等設施，...

前里長公共空間堆雜物 引爆板橋國宅居民怒火

新北市板橋區仁愛國宅社區爆出管理爭議，前里長也是住戶周建興，遭前主委賴建鴻指控違法占用社區中庭從事資源回收營利，甚至影響...

林珍羽罹癌修復期變「酷酷嫂」急喊：不是感冒勿害怕

民眾黨台北市議員林珍羽今年初確診肺腺癌1期，現在治療中，林珍羽今在臉書提醒，肺腺癌是國人隱藏殺手，千萬要小心，林珍羽目前...

林發權清宮琺瑯彩瓷創作展 展現古今交融的工藝極致

在台灣陶瓷界獨樹一格的清宮琺瑯彩瓷創作家林發權，年近70歲，仍不斷精進，選擇進入華梵大學佛教藝術系攻讀碩士，展現「活到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。