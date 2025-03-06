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林珍羽罹癌修復期變「酷酷嫂」急喊：不是感冒勿害怕

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨議員林珍羽因肺腺癌開刀，常咳嗽，今在臉書告訴朋友不是感冒，不要害怕。圖／取自林珍羽臉書
民眾黨議員林珍羽因肺腺癌開刀，常咳嗽，今在臉書告訴朋友不是感冒，不要害怕。圖／取自林珍羽臉書

民眾黨台北市議員林珍羽今年初確診肺腺癌1期，現在治療中，林珍羽今在臉書提醒，肺腺癌是國人隱藏殺手，千萬要小心，林珍羽目前在治療中，有不短的修復期，有咳嗽情況，還特別告訴網友，她不是感冒啦，要大家不要害怕，2小時引來上千網友留言，紛紛要她保重、好好休息保養。

林珍羽是在定期健康檢查中，發現從來不抽菸的她，竟然確診肺腺癌1期，幸好發現得早且手術相當順利，修復期有咳嗽情況。她提醒，肺腺癌是國人隱藏殺手，是肺臟中的腺體細胞產生病變，好發於女性，且腫瘤擴大較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀且經診斷時，已是第三或第四期。

林珍羽指出，主要症狀為胸悶或胸痛，當頻繁出現呼吸不順或氣喘。或是慢性咳嗽超過兩週還未痊癒，且沒有感冒、發燒現象，則應立即安排就醫檢查，千萬要小心。

她說，自己幸運地在很早期就發現開始治療，雖然還有不短的修復期需要「咳咳咳」應對，但真的不是感冒啦，大家不要害怕。林珍羽的臉書文引來網友留言，要她好好保重身體「雖然以後聽不到珍羽宏亮的聲音有點可惜，不過健康第一，好好休息保養才是最重要」。

林珍羽 肺腺癌

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