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林珍羽罹癌修復期變「酷酷嫂」急喊：不是感冒勿害怕
民眾黨台北市議員林珍羽今年初確診肺腺癌1期，現在治療中，林珍羽今在臉書提醒，肺腺癌是國人隱藏殺手，千萬要小心，林珍羽目前在治療中，有不短的修復期，有咳嗽情況，還特別告訴網友，她不是感冒啦，要大家不要害怕，2小時引來上千網友留言，紛紛要她保重、好好休息保養。
林珍羽是在定期健康檢查中，發現從來不抽菸的她，竟然確診肺腺癌1期，幸好發現得早且手術相當順利，修復期有咳嗽情況。她提醒，肺腺癌是國人隱藏殺手，是肺臟中的腺體細胞產生病變，好發於女性，且腫瘤擴大較慢，初期症狀不明顯，一旦出現症狀且經診斷時，已是第三或第四期。
林珍羽指出，主要症狀為胸悶或胸痛，當頻繁出現呼吸不順或氣喘。或是慢性咳嗽超過兩週還未痊癒，且沒有感冒、發燒現象，則應立即安排就醫檢查，千萬要小心。
她說，自己幸運地在很早期就發現開始治療，雖然還有不短的修復期需要「咳咳咳」應對，但真的不是感冒啦，大家不要害怕。林珍羽的臉書文引來網友留言，要她好好保重身體「雖然以後聽不到珍羽宏亮的聲音有點可惜，不過健康第一，好好休息保養才是最重要」。
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