林發權清宮琺瑯彩瓷創作展 展現古今交融的工藝極致

在台灣陶瓷界獨樹一格的清宮琺瑯彩瓷創作家林發權，年近70歲，仍不斷精進，選擇進入華梵大學佛教藝術系攻讀碩士，展現「活到老、學到老」的精神。他近期於橋藝術空間舉辦個人創作展，展出多件融合傳統工藝與現代創意的琺瑯彩作品。

林發權1957年出生於澳門，年少時便在陶瓷工廠學習清康熙年間發明的「釉上彩」技術。28歲移居台灣後，在鶯歌創立個人工作室，專注於陶瓷加工與創作。在當時鶯歌陶瓷業以「釉下彩」為主流的環境下，他選擇發展相對冷門的「釉上彩」，並透過不斷研究與創新，建立起獨特風格。

林發權解釋，釉上彩與釉下彩的最大不同，在於施釉與燒製的方式。釉下彩是先在胚胎上釉，再以高溫一次燒製而成，而釉上彩則是在已燒製完成的白瓷上，以約800度燒製二次，使色彩更為鮮艷且具藝術性。然而，這項技術在台灣幾乎無人鑽研，亞洲地區也鮮少有藝術家將其作為創作媒材，而非僅仿古製作。

憑藉對工藝的執著與創新，林發權的作品深受肯定，多次獲總統府典藏。除了曾在鶯歌工商擔任業師，他也在台北科技大學等多所大學教授陶瓷工藝，致力於傳承與推廣。

林發權擅長「清宮琺瑯彩」創作，這是釉上彩的一種，最早為清代宮廷專屬技藝，被視為珍貴的古董藝術。他不僅掌握這門傳統工藝，更融入科技元素，重新調配釉藥，研發出黃金浮凸的「雕金技術」。這項技術全球罕見，使他的作品散發獨特的立體光澤，連歷屆總統都為之讚嘆。他的雕金琺瑯彩作品不僅獲總統府典藏，前總統蔡英文與現任總統賴清德在擔任副總統時，也曾親自出席受贈儀式，讓他感到無比榮耀。

此次展覽作品主題多元，既有仿故宮典藏的稀世珍品，也有個人創意的新穎之作。例如，「花木蘭門神」顛覆傳統門神威武剛烈的形象，以可愛的Q版美女呈現，吸引眾多目光；「基隆正濱漁港彩色屋」、「澎湖外垵漁港」則展現高度擬真的立體效果，讓人彷彿身歷其境。此外，他也運用琺瑯彩工法結合西畫風格，創作如「美人魚」與「里斯本電車」等作品，展現東西文化交融的獨特風貌。

因疫情期間潛心繪製佛畫，他感受到藝術的療癒力量，進而報考華梵大學佛教藝術系碩士在職專班進修。他表示，這段學習經歷帶來許多啟發，因此在展覽中也特別呈現「白度母」、「文殊菩薩」、「彌勒佛」、「吉祥天女」等佛教題材的琺瑯彩創作。

談及未來目標，林發權說，教學與創作是他一生的志業。目前，他已培養出30多名琺瑯彩種子教師，並規畫在海內外舉辦講座與展覽，希望讓這項擁有300多年歷史的珍貴技藝得以延續。

「我腦中還有數千個圖案想做，但沒有時間！」林發權笑說，對他而言，創作已成為生命的一部分，每天醒來的第一件事就是思考新的作品題材。透過這次展覽，他希望讓更多人認識琺瑯彩瓷的藝術價值，並激發年輕一代對傳統工藝的興趣。