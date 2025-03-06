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木柵集應廟再獲總統級匾額 賴清德總統贈「神威顯赫」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
總統賴清德昨特致贈「神威顯赫」匾額予木柵集應廟，並由民進黨秘書長林右昌代表揭匾。這也是木柵集應廟獲贈第二面總統級牌匾。圖／世界華人宗教研究學會提供
總統賴清德昨特致贈「神威顯赫」匾額予木柵集應廟，並由民進黨秘書長林右昌代表揭匾。這也是木柵集應廟獲贈第二面總統級牌匾。圖／世界華人宗教研究學會提供

木柵集應廟為北市百年歷史廟宇，為文山信仰中心。總統賴清德昨特致贈「神威顯赫」匾額予木柵集應廟，並由民進黨秘書長林右昌代表揭匾。這也是木柵集應廟獲贈第二面總統級牌匾，第一面為前總統陳水扁所贈，同樣題有「神威顯赫」。

根據廟方統計，今年點燈人數較往年成長超過3成，不僅本地信眾踴躍點燈，來自外縣市的信徒亦紛紛委託親友代為點燈，祈求全年平安順遂。

林右昌秘書長受賴總統之託，親臨木柵集應廟進行揭匾儀式。廟方準備生日蛋糕，提前為林右昌慶生。林表示深受感動，並祝願木柵集應廟香火鼎盛。

廟方表示，木柵集應廟持續與在地社區、國中小學及國立政治大學合作，推動社區營造、長照服務、地方公益捐贈及文史調查等計畫，在ESG（環境、社會、治理）及URS（大學社會責任）領域，集應廟與政治大學的合作更是深獲肯定，為傳統信仰注入現代社會責任的價值。

主委張敏男表示，廟內供奉的主神為保儀尊王張巡，其為唐代進士，忠義精神深受敬仰。此外，廟內亦奉祀文昌帝君，而土地公手持的則是象徵智慧與功名的玉如意。每逢考試季節，許多家長特別帶著孩子前來參拜，祈求學業順利、金榜題名，展現出木柵集應廟在信仰文化與教育傳承上的重要角色。

總統賴清德昨特致贈「神威顯赫」匾額予木柵集應廟，並由民進黨秘書長林右昌代表揭匾。這也是木柵集應廟獲贈第二面總統級牌匾。圖／世界華人宗教研究學會提供
總統賴清德昨特致贈「神威顯赫」匾額予木柵集應廟，並由民進黨秘書長林右昌代表揭匾。這也是木柵集應廟獲贈第二面總統級牌匾。圖／世界華人宗教研究學會提供

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