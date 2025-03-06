刺網過度捕撈 新北有漁民發起禁用

漁民反映漁獲逐年減少，刺網作業常被視為元凶。基隆2018年率先實施刺網實名制，以畫設禁漁區等方式限制，目前剩13艘刺網漁船。新北也有漁民發起禁用刺網，市府近年輔導漁民轉型友善漁法如一支釣，主營刺網漁船尚有80艘、兼營213艘；市府表示，會持續溝通。

基隆產業發展處副處長蔡馥嚀說，刺網的危害，除不當使用過度捕撈，變成海底垃圾也是問題，若覆蓋珊瑚礁，將造成無法生養孕育海洋生物。多年前基隆3浬內即禁用刺網，但近岸珊瑚礁區海面仍見刺網的浮球，網具相似，難追查刺網主人是誰。

基市府2017公告「基隆市刺網實名制管制措施」，暫停核發20噸以下漁船刺網漁業執照，刺網漁船轉籍只出不進，超過8成持刺網執照漁船轉型或退場，基隆剩13艘刺網漁船，多只在烏魚季拚一下「年終獎金」。

新北漁業處近年也輔導刺網漁業轉型一支釣等友善漁法，主營刺網轉型補助20萬元、兼營補助15萬元，有近7成共585艘刺網漁船轉型。

新北漁業處表示，新北已在距岸3浬內設置5處刺網禁漁區，金山、萬里、瑞芳為全區禁用刺網，貢寮禁多層刺網，單層仍可用，林口至三芝每年6月15日至8月15日間禁止刺網漁船進入作業，違者依漁業法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

有漁民說，一支釣一天漁獲所得頂多1萬元，使用刺網作業可能達7、8萬，不少漁民偏好刺網捕魚，若貢寮全面禁刺網，恐衝擊漁民生計，阻力不小。新北市漁業處說，會持續溝通並凝聚共識，逐步輔導刺網船轉型。

新北市議員張錦豪說，刺網可能纏繞珊瑚礁、人工魚礁，也危及海龜等生物，市府鼓勵轉型，對海洋永續是好事。市議員白珮茹也支持刺網轉型，主張在補助之外，可結合當地旅遊，創造轉型誘因。

從事漁業40年的張永耀說，幾年前對刺網漁業的限制，一度引發漁民反彈，近來漁民感受到漁源枯竭，加上政府「棒與蘿蔔」齊下，捨棄刺網接受度有提高。