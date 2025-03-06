蔬果外銷獲突破 北農高麗菜銷日

日本去年受到極端天氣影響導致高麗菜減產，台北農產公司與日本神戶新型態飲食客戶合作，將18噸台灣硬種甘藍（EMORU）外銷日本，也是首度由北農將高麗菜外銷日本，預計今從高雄港出發，本月10日抵達日本神戶港。

「台灣盛產、日本減產」北農指出，日本去年受極端天氣影響，夏天溫度過高，冬天又因大雪，導致高麗菜收成欠佳，主要產地愛知縣減產約3成。反觀台灣今年春冬溫度低適合高麗菜生長，整體產量較往年增加2成，銷往日本正好補足缺口。

北農表示，業務部外銷品種是硬種甘藍（EMORU），總計出貨1000箱，每箱18公斤，共計18噸，前天已完成出關檢驗，台灣海關已放行，相關出貨規定皆依照日本客戶需求來辦理。

北農說，除批發拍賣業務，也努力透過貿易開發了解國際客戶需求，為台灣蔬果找外銷出路，這次日本的客戶屬於新型態飲食店，台灣當令硬種高麗菜正好滿足客戶需求，因而促成此次出口，「蔬果外銷再獲得重大突破」。