挨批觀光少亮點 北市：努力創話題

觀光署統計，觀光客人數前3名為高雄、台中和新北，北市第4。議員質疑高雄積極推話題炒熱觀光，北市毫無亮點，台北燈節去年574萬人次觀賞，今年剩361萬。觀傳局表示，會努力創造話題，今年「台北花伴野餐」加入汪汪隊立大功。

2024各縣市觀光旅客人數前三名，第一名為高雄6794萬多人次；第二台中6655萬多人次；第三新北6168萬多人次。北市僅排第四6147萬多人次。

另，觀光署的旅館及民宿管理輔導績效考核，特優8縣市亦沒有台北市。

議員游淑慧舉今年台北燈節為例，吸引361萬人次，比去年少213萬。但相較高雄，趁韓劇「魷魚遊戲」正紅引進「英熙娃娃」創造「大型充氣玩偶」經濟；先前「吉依卡哇」在日本暴紅，高雄也搭上這陣風，引進「吉依卡哇」大型充氣玩偶。

觀傳局回應，觀傳局去年打造台北旅宿全新品牌「來台北有好宿（Taipei Nicestay）」活動，將特色旅宿分為風景、美食、文化、智慧及永續五大主題，創造不少話題，並推「旅行時，你會啟動哪種特異功能？」心理測驗，社群觸及也逾30萬人次，透過創意方式，打造北市旅宿多元特色品牌。