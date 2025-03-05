台中醫師在氣爆後 連寫20天「沒有新光三越的日子」

新光三越上月13日發生氣爆釀4死39傷，原要去吃午餐的婦產科醫師沈煌彬幸運逃過一劫。因去新光三越是他的日常，一下沒了去處，讓他在臉書連發20天「沒有新光三越的日子」抒發心情，吸引許多粉絲留言表示，喜歡他的「新光系列」成新光三越氣爆案的另一章。

沈煌彬是中山醫學大學附設醫院婦產部達文西中心主任，氣爆當天中午他原打算要到12樓美食街用餐，但車子開到地下停車場前竟無法進入，後來才知半小時前發生氣爆。好友們知道台中新光三越是他第二個家，擔心他有去，一整天關心電話、私訊響不停。

沈煌彬在臉書上說「沒有新光三越的第一天」，「家裡的橄欖油、小孩的早餐麵包、太太的情人節禮物，都沒辦法處理」，第二天繼續寫「我的情人節禮物也報銷了」。

到第三天他說，台中市的PM2.5其實有點嚴重，下班後想在戶外運動，壓力有點大。台中新光三越剛好是一個長方形，整個購物動線有點像在走操場，他常做的運動是到新光從12樓一層層走到B2，總步數約5000步，等於走14圈操場。很多櫃姐是他的病人，看到還會打招呼，「又來飯後運動了」。

有人留言回應「原來百貨公司還可以當作操場使用」、「我的孕期也都在新光三越散步！」還有人要他「應該出一本書叫我與新光三越的那些日子」。

第十天時，他還提出建言「給新光三越的幾個建議：1. 做好殉職員工的撫卹。2. 善待員工和供應商，協助廠商資金調度。3. 盡速復原受損結構，委由第三方做最嚴格的監督。4. 維護消費者權利，禮券、點數、卡利害活動權益，都能適當展延。5. 增加對台中的投資，投入地方公益。」甚至還說，「業績部份不用擔心，重新開幕後我們會鼎力支持。」

第十三天時，有粉絲問他「新光三越只是個百貨公司，為什麼要這麼難過？」他則吐露了自己「青澀的回憶」說「其實我三十年前的初戀女友，也是新光A4館的專櫃工讀生。那時還會去接她下班，兩個人再一起搭公車到公館吃宵夜。因為那時候新光三越的東西，對我們兩個大學生來說，有點貴。」

第十四天時還說「原本預計要開刀的新光櫃姐，因為最近沒收入，暫時取消手術。」並說「台中新光三越是台中重要的招商成就，服務業經濟的引擎，希望台中市政府能夠協助他們早日營運。」