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新北國際教育博覽會 3/29市民廣場提供探索興趣

中央社／ 新北5日電

2025新北國際教育博覽會3月29日在新北市民廣場開幕，教育局今天表示，集結全國67所大專院校、60所高中職及美、日、澳、紐、加等國家教育機構參與，以推動在地就學適性發展。

新北市教育局下午邀台灣科技大學、台灣藝術大學、台北醫學大學及合作的酒店等單位舉辦記者會，說明國際教育博覽會舉辦過程。

局長張明文表示，教育目標為適性發展，讓學生找到學習的動力與興趣，以發揮潛力。

他說，這次博覽會與104人力銀行合作，並運用AI大數據與人工智慧技術，將協助學生精準剖析優勢與興趣，協助找到最適合的學習與發展路徑。

教育局說，線上博覽會已於3月1日開始，實體博覽會將於3月29日在市府市民廣場開幕，特別設立醫護專區，呈現醫療與健康領域的升學及就業前景。

大觀國中校長羅珮瑜於會後，接受中央社記者訪問表示，除博覽會，新北有16所職業試探暨體驗教育中心，各校有不同類群，讓國中小生透過班導師帶領，探索自己的興趣，課程相當受歡迎，供不應求。

104人力銀行副總經理張寶玲表示，人力銀行的職涯使命不只是幫大家找工作，也協助求職者找尋對的方向。透過「生涯興趣測驗」可推薦適合的學群、職業及相關領域優秀的工作者，幫學生自我探索。

人力 教育局

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