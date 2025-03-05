新北平溪「菁彩藝桐藝文展」 以藝術共融展現性別友善精神

2025菁彩藝桐藝文展於今(5)日在新北市平溪區菁桐盛大開幕，本次展覽由新北市平溪區公所主辦，展期自即日起至4月30日，透過書法、藍染、禪繞畫、攝影、彩繪、植盆、茶席、飾貼等多元藝文展項，展現藝術的包容性，讓文化傳承與性別友善理念融入日常生活，推動社區共榮發展。

本次展覽的多元藝文項目，包含書法藝術的文化意象、藍染技藝的自然韻味、禪繞畫的靜心創作、攝影作品的時光凝結、彩繪藝術的自由表達、植盆藝術的生命之美、茶席文化的品茗之道、飾貼藝術的細膩巧思，每一個展項都承載著藝術家的心血與創意，也讓觀展者能夠從不同角度感受藝術之美。

這場展覽不僅展現藝術的美感，更傳遞藝術共融與性別友善的理念，讓文化不只是靜態的展示，而是與生活緊密結合的美學體驗。展覽將持續至4月30日，誠摯邀請所有喜愛藝術與地方文化的朋友前來共襄盛舉，一同感受藝術的魅力，推動更包容、多元的社會發展。

希望透過性別友善與文化共融的概念，讓每個人都能在藝術中找到自己的連結。女性在文化傳承與家庭教育上扮演著關鍵角色，期盼藉由藝術展覽，讓婦女的努力與貢獻被更多人看見，也讓藝術與生活更加緊密結合。