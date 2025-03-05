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新北金山金寶山基金會傳遞愛 捐助山陀兒颱風救助金

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金寶山基金會捐贈颱風救助金，要幫助受災戶重建家園。 圖／紅樹林有線電視提供
金寶山基金會捐贈颱風救助金，要幫助受災戶重建家園。 圖／紅樹林有線電視提供

去年10月4日山陀兒颱風帶來的強降雨重創金山區，市府團隊在最短時間內恢復金山區市容，並迅速展開各地搶災復建工作，同時也隨即調查受災戶狀況及完成發放慰助金，不過公家資源有限、民間資源無窮，金山在地的金寶山社會福利慈善事業基金會愛心不落人後，捐助救助金，助金山受災戶加速重建家園。

新北市政府民政局專門委員莊茂坤在捐贈儀式上表示，感謝金寶山社會福利慈善事業基金會的善行義舉，充分展現了企業對社會的關懷與責任感。對於受災戶民眾而言，這一筆捐贈讓他們感受到社會的溫暖與支持。

財團法人新北市私立金寶山社會福利慈善事業基金會致贈代表，振記營造董事長林鬆泉致詞提及，基金會長期以來一直都不遺餘力關懷、協助金山區的長輩及弱勢群體，這一次發生這麼嚴重的災情，身為金山區的一份子當然不能袖手旁觀，定當盡一份微薄的心力，希望能夠協助大家。

金山區公所區長劉昌松說，山陀兒颱風對本區造成的災害，由衷感謝來自市府及社會各界的幫助，尤其是金寶山社會福利慈善事業基金會雪中送炭的善行捐贈。而這次救助金每戶3,000元，將依先前已申請淹水救助之居民及商家名冊進行發放，預計於本周陸續匯款至民眾帳戶，民眾無須另行申請。

山陀兒颱風 金山

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