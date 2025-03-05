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三八婦女節動起來 北市運動場館健身房、泳池女性入場38元

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
3月8日是婦女節，為感謝女性們平日辛勞，北市體育局祭出優惠，至北市各運動中心、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池僅38元優惠價。圖／北市體育局提供
3月8日是婦女節，為感謝女性們平日辛勞，北市體育局祭出優惠，至北市各運動中心、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池僅38元優惠價。圖／北市體育局提供

3月8日是婦女節，為感謝女性們平日辛勞，北市體育局祭出優惠，至北市各運動中心（除中正、南港整修暫不開放）、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池僅38元優惠價，且各中心也分別祭出女性專屬課程優惠，盼讓社會上辛苦的姐妹們開啟運動習慣。

根據統計，北市規律運動總人口比率為39.6％，男性佔比44.6％，遠高於女性的35.3%，在運動強度、每週運動次數及每次運動時間上，男性均高於女性，調查也指出在親友邀約陪伴、女性專屬運動課程及優惠場地租金，將能吸引女性增加運動的頻率與意願。

體育局表示，三八婦女節當天，推出女性至北市各運動中心、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池38元優惠價，同時各運動中心也配合規畫如皮拉提斯、有氧體驗、核心塑身瑜珈、飛輪等運動課程優惠，歡迎所有女性把握機會在專屬節日，用運動使身體由內而外都亮麗。

局長王泓翔表示，體育局致力提升運動性別平權，持續推出針對女性市民喜愛活動、賽事等，亦有冠名贊助女排、女足、女壘等球隊，今年雙北世壯運更創賽史先例增設女子棒球項目，而全國最大規模的台北國際龍舟賽除已有女子組、混合組，今年更新設常青女子組，讓最強女力在體壇上有展現自我、發光發熱的舞台。

健身房 北市 運動

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