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藍白一起罷吳思瑤 黃呂錦茹：這一區在野力量超過60%

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹(左)中午接受NEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。圖／匯流新聞網「中午來開匯」提供
國民黨北市黨部主委黃呂錦茹(左)中午接受NEWS匯流新聞網「中午來開匯」主持人黃光芹訪問。圖／匯流新聞網「中午來開匯」提供

罷免升溫，國民黨將全面應戰，也呼籲「藍白合」。台北市黨部主委黃呂錦茹中午在直播節目受訪表示，以民進黨立委吳思瑤選區所在的士林、北投區為例，在野力量集合起來，支持度絕對超過60%。

黃呂錦茹中午接受NEWS匯流新聞網「中午來開匯」訪問，主持人黃光芹問，反制大罷免，國民黨是否向民眾黨求援？並舉當時罷免謝國樑為例，也靠民眾黨，是否有直接和黃國昌談進場？黃呂錦茹說，在野要合作對抗民進黨，如何合作，會再開會討論。

至於國民黨縣市首長部分是否參協助？ 黃呂錦茹說，他們是政務官了，一定要中立，手上有的資源，取之於民，不能只參加藍營的活動，但是只要政政黨有事，首長們也會在放假時挺身而出，會像當初挺謝國樑一樣，「一起打群架」。

吳思瑤 罷免

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