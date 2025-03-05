新北三芝三生步道賞花趣 粉紅昭和櫻搶先綻放

春暖花開，各地櫻花季開跑，在北台灣三芝區三生步道的櫻花也備受期待，上週末還是暖熱如夏的天氣，這週氣溫又下降更下起雨來，因此花開不算多，其中以昭和櫻綻放最多，約開花四成，而最受到民眾喜愛的浪漫吉野櫻花開不到一成，想要一睹步道被花點綴成整片粉紅浪漫風采，預計三月中可望能見到。

三和社區發展協會理事長江慶崇說，目前花況花開約三到四成，預計到3月中下旬會達到盛開，不過還是要看天氣狀況好不好，前幾日大雨還下起冰雹，櫻花被打落不少，接下來氣候若是逐漸穩定，盛開的花景將會美不勝收。

本週末即將迎來三芝櫻花季主活動，位在大坑溪畔的三生步道目前櫻花蓄勢待發準備盛開，雖是陰雨綿綿的天氣，溪畔步道在櫻花與杜鵑花的點綴下，就像一幅美麗的詩畫作品，此外現在來到三生步道走走，由三和社區進駐的希望市集也開張，在三生步道旁為遊客服務。

三和社區發展協會理事長江慶崇指出，希望市集裡有許多三芝在地自產自銷的農產加工品，讓來到三生步道賞花的遊客，走累了還能品嘗到最道地的社區美味與農村美食，讓民眾邊賞櫻花、邊探索三和社區特產的美好滋味。