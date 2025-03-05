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捷運萬大線2開發基地總投資額達33億 6日辦招商會

中央社／ 台北5日電

北市捷運局表示，捷運萬大線第1期預計民國116年完工，2處開發基地預計總投資額達新台幣33億元，將於明天舉辦招商說明會。

北市捷運局今以新聞稿表示，預計116年完工的捷運萬大線第1期工程正緊鑼密鼓施工中。為兼顧共構工程施作期程及發揮土地開發最佳效益，預估總投資金額達33億元的萬大線「中和站捷2」及「連城錦和站捷4」2處開發基地，將於明天下午2時30分在寒舍艾美室宿廳舉辦招商說明會，歡迎潛在投資人參與。

捷運局說，中和站捷2投資金額預估約為28.5億元，基地面積1138坪，預估可興建地上25層、地下5層，總開發量體約1萬3000坪雙塔建築；中和站位於萬大線進入新北市第2站，可與環狀線站內轉乘銜接，具有雙捷運交會的千坪大基地優勢，相當適合打造區域優質住宅地標。

而連城錦和站捷4的預估投資金額約4.5億元，基地面積221坪，可規劃興建地上15層，總開發量體約2250坪。捷運局指出，此站地下共構部分已接近完工，投資人僅需興建地上樓層，有助於縮短開發時程並降低成本。

同時，作為萬大線進入二八張工業區的核心站點。此站周邊以遠東世紀廣場為生活圈，產品市場主要鎖定在地上班族，整體開發規模精緻適中，特別適合擅長操作小型建案的開發商。

捷運局進一步表示，中和站捷2及連城錦和站捷4雙基地於113年2月辦理第1次招商，可惜因故流標，本次招商已放寬相關投標機制，其中包含取消投標家數限制，只要有投資人申請即可開標；且2處開發基地均位於新北市中和區連城路，投資人可選擇單獨投標其中一處，或同時投標2處，提升參與靈活性。

捷運局強調，捷運萬大線第1期路線從中正紀念堂站到莒光站，目前全線施工進度已近80%，完工通車後可與淡水信義線、松山新店線、環狀線交會轉乘，不僅將成為雙北重要的交通動脈，更可帶動沿線新、舊都市地區的開發及更新，達到各區域均衡發展、多核心發展效果。

捷運 萬大線

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