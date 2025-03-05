氣爆第3周…新光三越第2賣場3/6再增台北2場特賣會

台中新光三越氣爆案第3周，新光三越擴大啟動「第2賣場」計畫，繼台中、台南相繼推出特賣會後，6日起在台北開2場，5場累計協助58家廠商、200名櫃員獲短期安置。

新光三越公關協理張家齊說，台中已率先展開2場服務會，分別於台中世界貿易中心展覽場一館，3月1日至11日的聯合品牌特販會，昨天至31日在台中林酒店玫瑰庭舉辦的春季化妝品節服務體驗會。