快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

聽新聞
0:00 / 0:00

氣爆第3周…新光三越第2賣場3/6再增台北2場特賣會

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
新光三越「第2賣場」計畫，昨起至31日在台中林酒店舉辦春季化妝品節服務體驗會，吸引貴婦們到場體驗。記者趙容萱／攝影
新光三越「第2賣場」計畫，昨起至31日在台中林酒店舉辦春季化妝品節服務體驗會，吸引貴婦們到場體驗。記者趙容萱／攝影

台中新光三越氣爆案第3周，新光三越擴大啟動「第2賣場」計畫，繼台中、台南相繼推出特賣會後，6日起在台北開2場，5場累計協助58家廠商、200名櫃員獲短期安置。

新光三越公關協理張家齊說，台中已率先展開2場服務會，分別於台中世界貿易中心展覽場一館，3月1日至11日的聯合品牌特販會，昨天至31日在台中林酒店玫瑰庭舉辦的春季化妝品節服務體驗會。

張家齊說明，新光三越北南分店也有3場特賣會活動，包括台南新天地本館6樓（3月4日至26日）、台北信義新天地A9 9 樓（3月6日至3月18日），以及台北南西店一館9樓（3月6至3月23日），提供廠商夥伴多元的服務渠道，服務更多消費者。

新光三越「第2賣場」計畫，昨起至31日在台中林酒店舉辦春季化妝品節服務體驗會，吸引貴婦們到場體驗。記者趙容萱／攝影
新光三越「第2賣場」計畫，昨起至31日在台中林酒店舉辦春季化妝品節服務體驗會，吸引貴婦們到場體驗。記者趙容萱／攝影
新光三越公關協理張家齊（左）今天下午出面說明。圖／新光三越提供
新光三越公關協理張家齊（左）今天下午出面說明。圖／新光三越提供

台南 新光三越氣爆 酒店

延伸閱讀

新光三越氣爆衍生52勞工資遣 中市勞工局辦5場徵才因應

好消息！新光三越氣爆第3周 腦重創男樓管轉一般病房

台中新光三越第二賣場拓點 延長贈品禮券等期限

台中新光三越氣爆仍有3傷者住院 市府持續關懷

相關新聞

氣爆第3周…新光三越第2賣場3/6再增台北2場特賣會

台中新光三越氣爆案第3周，新光三越擴大啟動「第2賣場」計畫，繼台中、台南相繼推出特賣會後，6日起在台北開2場，5場累計協...

李四川與劉和然誰適合選2026新北市長？ 台北市長蔣萬安：別挖坑給我

2025雙北世壯運即將於5月17日登場，台北市長蔣萬安、新北市副市長劉和然今出席開閉幕亮點記者會，由於劉和然已表態有意爭...

外銷突破！極端氣候影響日本產量少3成 北農18噸高麗菜銷日

日本去年受到極端氣候影響導致高麗菜減產，北農與日本神戶新型態飲食客戶合作，將18噸台灣硬種甘藍（EMORU）外銷日本，也...

三八婦女節動起來 北市運動場館健身房、泳池女性入場38元

3月8日是婦女節，為感謝女性們平日辛勞，北市體育局祭出優惠，至北市各運動中心（除中正、南港整修暫不開放）、公園泳池，享單...

特色草花點綴 臺北車站周邊迎來全新綠美化景觀

臺北車站周邊迎來全新綠美化景觀，透過精選特色草花點綴街道，為繁忙的城市注入自然生機，讓來往行人感受綠意與美的交融。 公園處表示，此次綠化設計特別選用大理花與玉扇鳳梨兩種特色植栽，大理花花色繽紛、花形

拜託民眾黨協助 台中市長盧秀燕哀怨：三大建設中央一毛錢沒出

台中市長盧秀燕今天與台灣民眾黨主席黃國昌會面，討論市政，聚焦於綠美圖、國際會展中心與台中巨蛋等重要建設。盧秀燕提到，這三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。