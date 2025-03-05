外銷突破！極端氣候影響日本產量少3成 北農18噸高麗菜銷日

日本去年受到極端氣候影響導致高麗菜減產，北農與日本神戶新型態飲食客戶合作，將18噸台灣硬種甘藍（EMORU）外銷日本，也是首度由北農將高麗菜外銷日本，預計明天從高雄港出發，10日抵達日本。

北農指出，日本去年受極端氣候影響，夏天溫度過高，冬天又因大雪，導致高麗菜收成欠佳，主要產地愛知縣減產約3成，反觀台灣今年春冬溫度低適合高麗菜生長，整體產量較往年增加2成，台灣盛產、日本減產，銷往日本正好補足缺口。

北農表示，業務部外銷品種是硬種甘藍（EMORU），總計出貨1000箱，每箱18公斤，共計18噸，昨天已完成出關檢驗，台灣海關已放行，相關出貨規定皆依照日本客戶需求來辦理。