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李四川與劉和然誰適合選2026新北市長? 台北市長蔣萬安：別挖坑給我

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左三）、新北市副市長劉和然(左二)今出席開閉幕亮點記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安（左三）、新北市副市長劉和然(左二)今出席開閉幕亮點記者會。記者林麗玉／攝影

2025雙北世壯運即將於5月17日登場，台北市長蔣萬安、新北市副市長劉和然今出席開閉幕亮點記者會，由於劉和然已表態有意爭取2026新北市長選舉，蔣萬安今被問及，北市副市長李四川、劉和然屬意誰選新北？蔣則笑回「這是挖坑給我？」

雙北世壯運運倒數73天，開閉幕亮點記者會，新北市長侯友宜由副市長劉和然代表出席，蔣萬安、劉和然同台，由於北市副市長李四川屢被點名選2026新北市長，民調目前也最高，蔣萬安今天被問李四川跟劉和然誰比較適合2026年新北市長？

蔣萬安笑稱「你這是挖坑給我跳」，蔣說，最重要是希望雙北共同把世壯運辦好。其實這一次也創下了台灣史上參與最多人數的國際級的運動盛會，所以一定會把它辦好。也希望大家可以踴躍參與開閉幕式，非常的精彩，非常期待。

媒體也問蔣，怎麼看劉和然這段時間的表現？2026兩人有沒有機會一起連線打拚？蔣萬安說，其實雙北都有非常密切合作，包括世壯運這一次雙北共同舉辦，他也知道新北市也有組一支首長壘球隊，不知道劉和然副市長守備位置是哪裡。屆時可以在球場上一起切磋。

劉和然 蔣萬安

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