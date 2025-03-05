世壯運倒數73天...大巨蛋開幕亮點曝 蔣萬安報名這2賽事

2025雙北世壯運5月17日登場，開閉幕將在台北大巨蛋、新北美術館舉辦，台北市長蔣萬安、新北市副市長劉和然今出席開閉幕亮點記者會，蔣萬安今也透露，他報名兩項賽事，包括與市府首長一同比壘球，還有個人的壁球項目。

蔣萬安、劉和然今天出席世壯運開閉幕記者會。蔣說，今天距開幕倒數73天，預估世壯運有2.5萬名選手，將有4.8萬人次參與賽事，已超越台北世大運、高雄世運會紀錄，突破台灣史上大型國際級運動的盛會人數，大家參與其中也在寫紀錄、寫歷史。

至於開幕式亮點除是大巨蛋完工啟用後首度的大型運動賽事開幕式，也會邀請歌手阿爆、告五人，及比莉以及周湯豪都會在開幕典禮上面獻唱、表演，將湧入600位表演者，開幕式之前也會有萬人的夢想壯年遊。

「我自己都很想抽！」蔣萬安也宣布，民眾購票參加大巨蛋世壯運開幕，還有機會抽中東京經典賽來回機票，看中華隊比賽，而且名額多達10組。

新北市副市長劉和然表示，蔣萬安市長報名兩項運動項目，他也會回去要侯友宜報告，新北也不能輸。這次世壯運不僅是國際運動競技盛典，更是一場跨世代、跨文化的交流與融合。

北市文化局表示，世壯運開閉幕將結合文化、科技、跨界、共融、與觀光等多元面向的國際盛會。這次開閉幕號召600位以上表演者參與，開幕典禮5月17日在台北大巨蛋舉行，票券於 3月20日中午12時正式開賣，分為300、400、500元三種票價。

開閉幕總製作人林昆穎表示，開幕式演出卡司包括金曲原民創作歌手ABAO阿爆、超人氣樂團告五人、跨世代最潮母子檔比莉周湯豪、街舞領袖林剛一、哈妹、囂張、中華職棒應援團及桌球國手莊智淵、江宏傑等人。開幕典禮現場預計將有超過3萬人參與。

開幕典禮將於5月17日晚間7時在台北大巨蛋舉辦，以「We share the same Sky」為主題，開幕之前還有夢想壯年遊，遊行活動於開幕典禮當天下午五時開始，路線從台北市政府前的市府路出發，最終為國父紀念館，將集結逾萬名本屆參賽選手、隊職員、教練等人參與。

5月30日閉幕典禮晚間7時在新北美術館舉行，主要卡司包括台語嘻哈組合草屯囝仔、世壯運主題曲「敬夢想」主唱葛西瓦、變裝皇后冠軍妮妃雅、壓軸演出則是唱跳天團Energy，並將交棒下屆主辦城市日本關西。開幕典禮則開放民眾自由入場。

蔣萬安說，今天距離世壯運開幕倒數73天，預估這次雙北世壯運有2.5萬名選手，將有4.8萬人次參與賽事，已經超越台北世大運、高雄世運會紀錄，突破台灣史上大型國際級運動的盛會人數，大家參與其中，都在寫紀錄、都在寫歷史。

蔣說，這不是台灣，也是亞洲第一次舉辦世壯運，也是世壯運舉辦史上第三多人，開幕選在最好的場館台北大巨蛋，相關規畫絕對令人驚艷。