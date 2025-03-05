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特色草花點綴 臺北車站周邊迎來全新綠美化景觀

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北車站周邊迎來全新綠美化景觀，透過精選特色草花點綴街道，為繁忙的城市注入自然生機，讓來往行人感受綠意與美的交融。

公園處表示，此次綠化設計特別選用大理花與玉扇鳳梨兩種特色植栽，大理花花色繽紛、花形優雅，為都市環境增添典雅氣息；玉扇鳳梨則以獨特的葉形與層次感，營造濃厚的東方年節風情，使景觀更具層次與活力；並在臺北車站站前廣場佐以小巧精緻的石竹等當季草花，點綴於廣場各角落，豐富及形塑臺北車站各區植物的生命空間語彙。

公園處指出，道路綠美化植栽設計將依季節變換，帶來不同風貌的道路景觀，讓臺北車站不僅是交通樞紐，更成為都市中的療癒角落。無論是行色匆匆的通勤族，還是初次踏足臺北的旅人，都能在這片綠意間感受片刻的放鬆與愉悅。

聚傳媒

綠美化 鳳梨

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