車位難求！新北九份隔頂停車場4月啟用 可供53車位
九份地區是國內外知名觀光景點，因為地理環境特殊，車位難尋。新北市改造第19號公墓旁隔頂停車場，經交通局辦理用地變更、水土保持計畫等作業，展開整建工程，預計今年4月完工啟用，可提供53格汽車停車位，並導入車牌辨識及悠遊卡等多元支付，提升停車服務。
交通局副局長金肇安日前視察工程進度表示，本案工程經費585萬元，於今年農曆春節後動工，目前工程進度約50%，但目前受天候狀況不佳可能影響工程進度，施工團隊仍將朝如期如質完工目標努力。
金肇安也指出，未來隔頂平面停車場平日計次收費為一次150元、假日則採計時收費，每小時50元，以穩定當地停車費率，避免周邊業者哄抬價格、維護在地觀光品質和交通秩序；同時也將導入智慧停車管理系統及悠遊卡、LINE Pay與Apple Pay等多元支付，提升車輛進出場效率及停車服務品質。
交通局表示，遊客也可搭乘788、965、1062等多條公車路線直達九份，班次密集且固定，也都適用基北北桃1200都會通定期票，多加利用大眾運輸，欣賞黃金山城美景。
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