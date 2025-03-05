新北鄰長設75歲門檻 93歲鄰長：年齡歧視感覺像是被辭退

新北市政府2023年4月1日起修正「新北市各區公所辦理鄰長遴聘解聘實施要點」，新聘鄰長需年滿25歲，且不得超過75歲。學者認為，年紀只是參考指標，應視個別健康狀況，而非一刀切地設下年齡限制。

鄰長是基層民意與地方政府間的重要橋梁，雖無固定薪資，但可領取交通補助、報紙、聯誼活動等補貼。目前新北市約有2萬2000名鄰長，年齡分布廣泛，最年輕者20歲，最年長者93歲，而75歲以上鄰長約有4200人，未來將逐步退場。

對於新北市鄰長設年齡限制，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，公職服務一般多設最低年齡限制，較少設上限，若以75歲作為遴聘標準，恐顯得過於武斷。「應依健康狀況與意願評估，而非單憑年齡劃分。」她建議可讓里長觀察鄰長狀態，依個別狀況決定是否續任。

此外，台北大學社會工作學系教授曾敏傑則引用日本精神科醫師和田秀樹的觀點，強調能力與年齡並不一定成正比。「例如駕駛能力，數據並未顯示高齡者開車較危險，因此不該以年齡強制取消駕照。同理，鄰長的工作能力也應依個人狀況判斷，若強制退場，恐切斷高齡者與社會的聯繫。」

三重區平和里年僅20歲的鄰長黃于庭也對此發表看法，認為年齡限制可能會讓許多熱心、有經驗的高齡者失去貢獻社區的機會。台灣已是高齡化社會，許多75歲以上長者仍具活力且願意服務，不該直接將他們排除。

平和里里長黃進行表示，許多高齡鄰長長年服務社區，對地方事務熟悉，若身體狀況許可，應讓他們繼續擔任。「現在人普遍長壽，活到老學到老，能動能走就應該讓他們參與，做到沒辦法做的時候自然會退。」他也坦言，年輕人較少願意投入鄰長工作，年齡上限可能讓社區失去重要的人力資源。

現年93歲的平和里鄰長詹石陣以自身經歷為例，強調年齡並非服務的障礙，他說，自己住4樓，每天還是自己爬樓梯，身體很健康，75歲年齡限制會覺得像是被辭退，「沒了面子，也覺得有年齡歧視。」

新北市政府表示，設立75歲門檻主要考量是部分鄰長年紀過大，身體狀況不佳，影響服務品質，採逐步退場機制。不過，也強調若超過75歲但具經驗者仍可續任，盼能兼顧社會參與與服務效能。