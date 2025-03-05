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鼓勵青年創意圓夢 響應環保推多功能旅行用品組 大四生奪競賽首獎

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
創新模組化時尚旅行用品組」，設計人是來自雲科大創意生活設計系的大四生張以真，分享對於日常出遊要帶一堆用品由感而發所設計簡約、實用套組，希望未來能到各大旅宿寄賣。記者洪子凱／攝影
創新模組化時尚旅行用品組」，設計人是來自雲科大創意生活設計系的大四生張以真，分享對於日常出遊要帶一堆用品由感而發所設計簡約、實用套組，希望未來能到各大旅宿寄賣。記者洪子凱／攝影

鼓勵青年創業實踐，青年局舉辦「Z世代創新創業加速實踐競賽」，首獎可獲得3萬元獎金，最終由貼合時事、生活化「創新模組化時尚旅行用品組」榮獲行動實踐首獎，研發人是今年大四的張以真，她分享，對於日常出遊要帶一堆用品由感而發所設計，希望能將團隊研發物品推展到各大旅宿業並有機會與知名企業聯名。

青年局表示，此次競賽吸引34組團隊、近百名大專院校學生報名，最終選出10組團隊進入決賽，每組提供10萬元行動支持金，並評選出兩組首獎得主，競賽執行單位北科大副校長任貽均表示，青創團隊經常面臨場域驗證困難、資金不足及行銷經驗不足等挑戰，透過「以賽代練」提供資源與輔導，協助團隊突破困境進入市場。

獲得行動實踐首獎「特遊種創意有限公司」設計出符合永續概念的「創新模組化時尚旅行用品組」，設計人是來自雲科大創意生活設計系的大四生張以真，是藉由畢業專題製作而發想，因為從2025年起響應環保旅宿業不在提供一次性備品，但經調查發現現在市面上販售旅行套組都已盥洗包為主，民眾常常買到一些自己不需要的東西，設計上也不那麼環保。

張以真分享，為讓民眾收納上不那麼繁雜，透過「創新模組化旅行收納用品」小小一盒，裡面具備基本盥洗用品外，還有梳子、壓線、棉花棒、鏡子等物品，縮小旅行收納的空間，只要攜帶一盒就可搞定，在設計上也經過很多修正看能否朝模組化設計去調整降低成本，希望未來改量完成，想要跟飯店、旅宿業合作寄售或與企業聯名，將該產品推廣出去。

局長殷瑋表示，本次競賽專為Z世代青年設計，入圍團隊提出許多創新且貼近生活的點子，充分展現年輕世代的無限創意，今天也與北科大簽署校園創業育成合作備忘錄，透過政府、教育界的資源共享，為青年創業者提供全方位的支持，讓更多創意融入日常生活中。

鼓勵青年創業實踐，青年局舉辦「Z世代創新創業加速實踐競賽」，行動實踐首獎由貼合時事、生活化「創新模組化時尚旅行用品組」拿下獲3萬元獎金。記者洪子凱／攝影
鼓勵青年創業實踐，青年局舉辦「Z世代創新創業加速實踐競賽」，行動實踐首獎由貼合時事、生活化「創新模組化時尚旅行用品組」拿下獲3萬元獎金。記者洪子凱／攝影

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